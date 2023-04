La Fundación de Abogados Cristianos denuncia la parodia de TV3 y Pere Aragonès evita entrar en la polémica

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia contra la televisión pública catalana por la parodia realizada en el programa 'Está pasando' de la cadena TV3 contra la Virgen del Rocío.

La organización de juristas ha advertido que los dos presentadores del programa y la actriz que representa a la Virgen del Rocío han cometido un delito de escarnio. "Se trata de un nuevo ataque contra los sentimientos religiosos realizado de forma totalmente gratuita y además en una época muy importante para los católicos como es la Semana Santa. Esperamos que tenga una consecuencia y se cumpla el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal, y que las personas que vejaron de semejante manera los sentimientos católicos durante la Semana Santa, sean condenadas", ha pedido la presidenta de la Fundación, Polonia Castellanos.

En la misma línea la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET) también ha mostrado su rechazo ante la parodia televisiva. "Hiere la sensibilidad de muchas personas y particularmente la de todos los creyentes que, bajo esta advocación de la Virgen María, guardan su fe y sus tradiciones religiosas", han remarcado en un comunicado.

Por su parte el presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, ha preferido no entrar a valorar la polémica, pero sí ha dejado claro que se trata de un debate por la precampaña de las municipales. "Respeto y consideración hacia todas las personas que profesan una fe religiosa. No voy a alimentar una polémica que forma parte del debate entre responsables políticos y no sobre el humor", ha zanjado.

"Puedes esperar sentado"

El presentador del programa de TV3 ha respondido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que puede "esperar sentado" sus disculpas. Sin embargo, desde el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ya han anunciado que analizarán la parodia del programa tras las críticas por ofensa religiosa, un procedimiento habitual "cuando se recibe una queja".