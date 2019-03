Las Fuerzas Armadas y la AUGC no dan credibilidad a las palabras de ETA

Dos centenares de miembros de las fuerzas armadas han aprobado una declaración en la que aseguran que la palabra de los terroristas “no tiene ningún valor”. Los miembros de la asociación mayoritaria de militares se han mostrado desconfiados y escépticos y han afirmado además que “el final de ETA sólo llegará cuando se desarticulen todos sus comandos”.

La primera votación que ha celebrado el Congreso ha sido para aprobar una declaración sobre el comunicado en el que ETA anuncia el cese definitivo de su acción armada en la que, ha resumido Casado, se afirma que "hay que actuar con mucha cautela" mientras la organización terrorista tenga capacidad operativa y no se haya reconocido a todas las víctimas del terrorismo.

La AUGC denuncia la “amenaza y vejación” a las que les somete Bildu

Alrededor de medio millar de Guardias Civiles, policías, ertzainas y escoltas se concentraron en Vitoria para denunciar la "amenaza y vejación" a las que les somete Bildu y han afirmado que tras el comunicado de ETA, creen que "no va a cambiar" la actitud de la coalición.

Según datos de los convocantes, alrededor de 500 personas se han concentrado frente a la sede del Gobierno vasco en Vitoria bajo el lema 'En la verdadera paz no hay sitio para el odio. AUGC con los guardias civiles y sus familias'. Además, han portado diferentes pancartas entre las que se podía leer la declaración de Derechos Humanos del Guardia civil acordada el 25 de febrero de este año en Sevilla.

En este acto, María Jesús González, que junto a su hija Irene Villa resultó gravemente herida en 1991 en un atentado de ETA, ha leído un manifiesto en el que los guardias civiles reconocen que tras el comunicado de ETA se viven "horas de esperanza", aunque critican que la banda no haya puesto "fecha, hora o lugar para entregar las armas con las que a lo largo de estos años ha matado a más de 800 almas".

Asimismo, critican que el comunicado no haga referencia al "fin de la violencia psicológica" que ejerce Bildu contra los guardias civiles y sus familias "sin tener en cuenta el daño que puedan causar a sus hijos". Por ello, subrayan que no se pueden mostrar optimistas porque "para los 829 muertos, casi la mitad compañeros de la guardia civil y del Cuerpo Nacional de Policía, no han recibido una palabra de recuerdo, de perdón".