El fiscal general del Estado se muestra tranquilo: "El Gobierno no me puede cesar"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha mostrado tranquilo en las últimas horas. Algo de especial relevancia porque el Senado debate este miércoles una moción del Partido Popular que promueve su cese. Una moción que previsiblemente va a salir adelante ya que los populares tienen mayoría en la Cámara Alta. García Ortiz asevera que "el Gobierno no me puede cesar".

"La autonomía del fiscal general del Estado está blindada constitucionalmente y legalmente. El Gobierno no me puede cesar. Las causas de cese son unas causas extraordinarias. Sería si cometo una barbaridad. Pero no es un juicio de oportunidades de lo que hace el fiscal general del Estado", dijo en una entrevista en RTVE.

El PP pide el cese del fiscal general del Estado tras la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. El Tribunal Supremo (TS) ha anulado su nombramiento tras estudiar los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez -candidato al cargo de Delgado- contra la designación.

Desde el principal partido de la oposición acusan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender acabar con la independencia judicial y con la libertad de prensa en una "cruzada contra los derechos y las libertades". Hablan de "depravación democrática" tras las palabras del Presidente sobre una "regeneración democrática".

García Ortiz propuso a Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática pese a que solo recibió los votos de un vocal e la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y de las dos vocales natas. Delgado perteneció a la UPF. Cabe matizar que el Consejo Fiscal es órgano consultivo y que el fiscal general tiene la última palabra.

Esta decisión del Alto Tribunal es un nuevo varapalo para Delgado y García Ortiz ya que el Supremo también ordenó anular el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría como fiscal de sala de lo Militar del TS al entender que se produjo una "desviación de poder" por parte del fiscal general del Estado.

En la citada entrevista, Álvaro García Ortiz puntualizó que "hay una marejada al rededor de la figura del fiscal general del Estado. Todo hay que decirlo, más cuando es de un Gobierno progresista que cuando es de otro signo político". Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dijo que "quizá no sea bueno que el Fiscal General se manifieste sobre ello", lo que es "evidente" es que "llevamos cinco años con una anomalía constitucional por la voluntad inequívoca de uno de los partidos que no quiere llegar a un acuerdo".

