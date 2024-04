Sánchez da un ultimátum a Feijóo: el CGPJ se renovará con el acuerdo del PP o sin él

Tras hacer pública su decisión, Pedro Sánchez acudía a varios medios para ser entrevistado y así dar a conocer un poco más su situación tras estos últimos cinco días de incertidumbre donde nadie sabía qué iba a pasar. Ni siquiera el propio presidente del Gobierno.

Sin apenas dormir ni comer, estos cinco días no han sido fáciles para Sánchez. "Me he enfrentado ante una situación personal inédita", afirma y confiesa que ha estado mal.

"He pensado en abandonar una responsabilidad que me llena de honor, pero llega un momento que después de diez años con esta política de la vergüenza me llegó a plantearme si continuar o no", empezaba diciendo Pedro Sánchez en su entrevista en 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser.

Frente a la pregunta sobre si en algún momento se le pasó por la cabeza dimitir, el Presidente ha querido explicar que tras este anunció de parón, "quería expresarme" y afirma que "no se lo dije a nadie, ni a mi mujer", quien le dijo que no dimitiese, "pero necesitaba pensar si tenía fuerzas para enfrentarme a un desafío muy complejo, enfrentarme a esta maquinaria del fango", ha explicado.

"¿Por qué esta reflexión ahora?", ha peguntado Àngels Barceló. Una pregunta que probablemente se hayan hecho muchas personas —tanto del marco político como de la ciudadanía— y a la que el presidente ha respondido diciendo que "es la autocrítica que tengo que hacer" y ha explicado que con este parón "ha acabado de conocer que desde 2014 también yo he sido objeto de espionaje por parte de la policía patriótica del gobierno de entonces del señor Rajoy".

"He sido una victima más, no la única, de una estrategia fríamente planificada y de una maquinaria del fango muy engrasada donde se pueden incorporar muchos elementos. Por parte de páginas web, digitales, dos platós de televisión donde esas personas van a contaminar el debate, partidos políticos —Partido Popular y VOX— que exigen explicaciones a los inocentes de esa campaña de desinformación y bulos, y finalmente asociaciones u organizaciones ultraderechistas que judicializan los casos. Esta es la maquinaria del fango", ha dicho.

En esta entrevista afirma que "sin duda" sigue confiando en la justicia, al igual que "en la separación de poderes y en los medios", pero "no en los pseudomedios". "Tenemos el artículo 20 de la constitución, el derecho a la información veraz, porque en democracia, la información es fundamental", recalcando que "si se confunde la verdad con la mentira, la difamación con el respeto, estamos pervirtiendo la democracia".

"La responsabilidad del Gobierno es renovar el CGPJ"

En estos cinco días de reflexión hay una cosa que Sánchez sí ha tenido clara. El CGPJ se renovará sea con el acuerdo del Partido Popular o no. Un tema que parece desaparecer cada vez que se pone sobre la mesa para llegar a buen puerto, pero el barco no parece llegar.

Ya han pasado cinco años desde que el mandato de sus vocales caducase. Para poder cambiarlo son necesarios 210 votos a favor, lo que supondría una mayoría de tres quintos en el Congreso o un pacto entre PSOE y PP.

Tras la tardanza de su renovación, la Comisión Europea ha decidido meter baza, pero ni con esas ha sido posible. Este mes de abril era el último mes en el que el plazo dado por Bruselas llegaba a su fin. Por este motivo el Presidente ha dado un ultimátum al líder de su oposición, Alberto Núñez Feijóo para llevar a cabo esta renovación.

"Si el PP continúa en el secuestro del Poder Judicial, la democracia, el Parlamento necesitará articular mecanismos para sacar de esta situación tan lamentable al gobierno de los jueces", ha dicho y ha advertido que "la responsabilidad del Gobierno será renovar el Poder Judicial, y lo vamos a llevar a efecto. Ojalá cuente con una mayoría parlamentaria para sacarlo".

Sánchez no descarta volver a optar a presidente en las próximas elecciones generales

Para las próximas elecciones generales todavía quedan tres años, pero el Presidente afirma tener ánimo para tres años más "y los que quieran los españoles en su voto". "Si quieren que siga, mientras tenga ganas y convicción lo voy a hacer", ha afirmado.

