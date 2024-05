El fiscal general del Estado no ve motivos y "en absoluto" va a dimitir tras ser reprobado en el Senado

Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, sigue en el foco después de que miércoles el Partido Popular le reprobara en el Senado. Este jueves ha reiterado que no "en absoluto" va a dimitir. Según García Ortiz, la reprobación forma parte de una "dinámica" que el PP ha emprendido contra él. El fiscal general también ha vuelto a justificar y asumir la responsabilidad de la filtración del email de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El fiscal general del Estado considera que es un "error" que se someta al control de la Cámara Alta a alguien que no es político. "Es un error de concepción de lo que es el Ministerio fiscal y de lo que es el Fiscal General del Estado en una democracia", ha señalado en una entrevista en la cadena Ser.

Además, ha manifestado que Dolores Delgado volverá a ser propuesta para fiscal Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara su nombramiento. Asegura que Delgado no incurre en ninguna incompatibilidad para el puesto.

García Ortiz se pregunta si con su reprobación en el Senado no se está convirtiendo esta organismo en "un tribunal de honor" contra un cargo que es público. Denuncia acusaciones "inciertas y falsas". Insiste en que para ser sometido a control existen los tribunales que pueden corregir cualquier decisión porque tienen otro criterio al de la Cámara Alta.

García Ortiz pide apartar a los magistrados del TS que deciden si tiene que seguir en su puesto

El fiscal general del Estado pidió el miércoles apartar a los magistrados del Tribunal Supremo (TS) que tienen que decidir si sigue en su puesto. Son los mismos vocales que anularon el martes el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada y como fiscal de Memoria Democrática. El martes aseguró en una entrevista estar tranquilo: "El Gobierno no me puede cesar".

Los cuatro vocales a los que se refiere Álvaro García Ortiz tienen que estudiar el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación. El fiscal general del Estado, según fuentes fiscales a Europa Press, presentó un escrito de recusación en el que pide que los vocales de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no se hagan cargo del recurso.

Presentó la petición a título personal por el propio García Ortiz y no por la Abogacía del Estado. La Sección Cuarta es a la que le corresponden los asuntos relativos a personal o derechos fundamentales. No se ha recusado a la quinta magistrada de la Sección ya que no participó en la deliberación y fallo de noviembre sobre la designación de Dolores Delgado como fiscal togada de la Sala de lo Militar del Supremo.

