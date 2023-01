El Fiscal Anticorrupción advirtió en diciembre sobre rebajas por malversación: "Que no diluyan la respuesta penal"

La Audiencia Nacional ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que revise su petición de penas en el caso 'Acuamed', que investiga si en esa empresa pública se desviaron fondos a cambio de adjudicaciones.

Es el primer efecto tras la reforma del delito de malversación que se llevó a cabo a finales de diciembre. Según el juez, la entrada en vigor de la norma "podría suponer una revisión del escrito del fiscal, en la medida que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede la transformación a sumario".

De esta forma, 'Acuamed' podría sentar un precedente en cuanto a revisiones de condenas a la baja, similar a lo que ya está ocurriendo con la ley del 'solo sí es sí'.

La advertencia de Luzón

El pasado diciembre, en plena reforma de malversación, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, pidió expresamente a toda la clase política no diluir "la responsabilidad penal", e insistió en la necesidad de "voluntad" para reforzar la transparencia. "Apelo a los poderes públicos y a los representantes políticos para que no den pasos atrás en la lucha contra la corrupción, y para que no diluyan o degraden la respuesta penal", solicitó Luzón.

Sobre los beneficios personales contrarios a la ley el máximo responsable de Anticorrupción también indicó que una sociedad que "minimiza" o considera "consustancial" este tipo de actos "es una sociedad enferma de ese síndrome de desafección que puede acabar por deslegitimar el Estado de derecho".

Días después de este llamamiento el presidente del Gobierno descartó cualquier reducción de condenas para los corruptos e insistió en que la nueva regulación de malversación incluía una "disposición transitoria". "Garantiza que se mantengan las penas para los casos de desvío irregular presupuestario y sin revisión a la baja de condenas", detalló Pedro Sánchez.

¿Se rebajarán las condenas?

Hoy, las palabras de la ministra portavoz no han sido muy diferentes a las que ya pronunció Sánchez en diciembre, a pesar de la petición de revisión de 'Acuamed' registrada este mismo martes. "El Gobierno lo que persigue con esta reforma es penar todo tipo de corrupción. Sí que se ha hecho un ajuste en diferenciar, pero siempre tipificando la corrupción. Diferenciando aquel que roba el dinero público de aquel que produce una desviación del presupuesto de forma irregular", ha puntualizado Isabel Rodríguez.