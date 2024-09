La financiación singular de Cataluña agrieta el bloque independentista: duelo de insultos entre Junts y ERC en el Congreso

Si alguien pensaba que la financiación singular de Cataluña iba a servir para contentar a los partidos catalanes se equivocaba. De hecho, el debate que ha tenido lugar este jueves en el Congreso de los Diputados sobre el tema no ha hecho sino evidenciar la fractura del bloque independentista. Una grieta que pone de relieve el descontento de -y ahí está el quid de la cuestión- algunos grupos parlamentarios. ¿El motivo? Que las cesiones del Gobierno no son las mismas para todos, séase los casos de Junts y Esquerra Republicana.

Mientras que públicamente las formaciones que apoyaron en su día la investidura de Pedro Sánchez han visto con buenos ojos la retirada de la senda de déficit como una nueva oportunidad para sacar adelante unos nuevos Presupuestos, lo cierto es que en privado los ánimos no son los mismos. En privado y lo que no es en privado, porque el debate de este jueves en el Congreso ha servido para airear los trapos sucios y abrir la puerta a los reproches.

Esquerra Republicana (ERC), cansada del menosprecio al que consideran que se les está sometiendo desde la Moncloa, ha visto la oportunidad perfecta para dejar constancia de ello. Y así, la batalla catalana ha trasladado su escenario al Hemiciclo de la madrileña calle de la Carrera de San Jerónimo. Una contienda dialéctica a la que han asistido atónitos el resto de diputados de las Cortes, que han sentido en sus propias carnes -y oídos- cómo la negociación bilateral del PSOE con Junts no solo ha servido a los socialistas para entenderse con los de Puigdemont, sino también para erosionar ese otrora sólido bloque catalán.

Duelo de reproches: de "miserable" a "chulo de barra"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido en el pleno del Congreso para explicar el pacto de la financiación singular en Cataluña. Tras su intervención, y en sus respectivos tiempos, Gabriel Rufián (ERC) y Josep Maria Cruset (Junts) han aprovechado para responder a Montero... y para llevar adelante un debate paralelo. Unos turnos de palabra en los que se han escuchado insultos como "miserable" y "chulo de barra".

"¿Quién ha votado a cambio de nada aquí?"

El portavoz de ERC en el Congreso ha sido el primero en abrir fuego. Ante las críticas de la "derecha catalana" al futuro mecanismo fiscal autonómico, Rufián ha querido recordar que esta era una reivindicación histórica de Junts. De ahí que haya preguntado directamente a los de Puigdemont por qué no les gusta este acuerdo que ellos mismos llevaban en su programa electoral, y que haya conjeturado que el único motivo debe ser porque lo han suscrito desde su formación.

El portavoz republicano ha reprochado a Junts que llame a ERC "pagafantas" y que haya trasladado la idea de que este partido "vota a favor de cosas a cambio de nada". "Rompan con la idea de que ERC vota a favor de cosas a cambio de nada". Y ahí es cuando Rufián ha tirado de porcentajes para refrendar lo dicho: ha señalado que ERC ha votado a favor del 89% de las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez "después de negociar", mientras que Junts ha respaldado el 86% "sin negociar absolutamente nada". "¿Quién ha votado a cambio de nada aquí?", ha remarcado Rufián, que ha considerado "un insulto" lo que hace Junts.

"Es de nuevo una legislatura de estabilidad a cambio de nada"

Cruset luego ha apuntado que ERC y PSC han mentido sobre el acuerdo, porque Cataluña a su juicio no ha conseguido "ni concierto económico, ni financiación singular, ni soberanía fiscal ni la llave de la caja". También ha recriminado a ERC haber apoyado los presupuestos estatales de 2021 y 2022 "a cambio de tres reuniones de la mesa de diálogo en cuatro años", y esta legislatura den estabilidad a cambio de la transferencia de Rodalies, que "no es integral ni un traspaso". "Es de nuevo una legislatura de estabilidad a cambio de nada", ha apuntado el diputado de Junts.

Al volver a lo alto de la tribuna, Rufián ironizado con que si el acuerdo fiscal ERC-PSC hubiera sido fruto de las las derechas española y catalana, es decir, un pacto PP-Junts, ahora seguramente estaría "Feijóo con barretina en Waterloo" pregonando el trato como una panacea.

"Dejen de comportarse como los dueños de la finca, no somos sus 'massovers'"

Sin embargo, ha sido Junts el que ha centrado el discurso del republicano catalán: "Nos machacan con el eslogan miserable de que hacemos las cosas a cambio de nada", ha achacado Rufián a Cruset, tras lo cual ha enumerado las ayudas durante la pandemia que salvaron vidas, como la ley universitaria, la reforma de las pensiones, la ley de muerte digna o los recursos contra la violencia machista. Una lista que le ha servido como excusa para preguntar a su oponente si sacar todo eso adelante gracias a los votos de ERC "¿es a cambio de nada?". "Decir que eso es a cambio de nada es miserable, señor Cruset".

Y de Junts en general a Cruset en particular. El de Esquerra ha advertido directamente al diputado de Puigdemont mientras le miraba a la cara: "Dejen de comportarse como los dueños de la finca, porque nosotros no somos sus 'massovers'", término en catalán que hace referencia a aquel labrador o ganadero que trabaja para una masía que no le es propia.

"Este miedo explica el tono de chulo de barra de bar que hemos visto"

Por su parte, Cruset, que se ha dirigido a Montero para reprocharle que tiene miedo por que se conozca la verdad sobre el acuerdo con ERC, ha aprovechado la expresión para afear la conducta de Rufián: "Este miedo también explica el tono de chulo de barra de bar que hemos visto en algunas intervenciones de los últimos días para tapar ese ridículo". Y para dejar claro que hablaba del portavoz republicano, ha mirado hacia su escaño unos instantes para devolver luego la mirada a Montero y lanzar una clara advertencia: "La era del 'a cambio de nada' se ha acabado".

Algo "inédito" que se ha visto con "perplejidad"

"Nunca habíamos visto este tono"

Como factor implicado en la ecuación, desde el Gobierno central no han podido eludir el asunto vivido en la Cámara Baja a cuenta de la financiación singular y ciertos diputados socialistas no han tardado en señalar que esta tensión les perjudica: por esta pugna entre partidos cada vez les piden más exigencias a cambio de sus votos, han expresado. Un crítico lamento sobre una escena "inédita" en el Congreso, similar apreciación que la que han tenido desde formaciones como Sumar, Podemos o Bildu, que han hablado de "perplejidad" ante lo ocurrido. "Nunca habíamos visto este tono", ha manifestado un diputado del Grupo Mixto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com