Fernando Simón, sobre su viaje a Mallorca: "En cuanto a mis vacaciones, son mis vacaciones y no las voy a comentar"

Fernando Simón, director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, ha regresado a sus habituales ruedas de prensa tras pasar unos días de vacaciones en Mallorca, donde ha estado grabando un programa de televisión.

Al ser preguntado por esta circunstancia, Simón ha asegurado que "son sus vacaciones" y se ha negado a hacer más comentarios.

"En cuanto a mis vacaciones, son mis vacaciones y no las voy a comentar", ha respondido tajante Simón.

También ha sido preguntado sobre si cobro por esa polémica grabación.

"No cobro prácticamente por nada, sólo por mi salario. No voy a decir nada más porque no entiendo la pregunta", ha respondido molesto Fernando Simón.

"Las medidas que ha tomado Madrid son un paso importante"

En otro orden de cosas, el doctor ha valorado de forma positiva las medidas que han entrado en vigor este lunes en la Comunidad de Madrid para limitar la transmisión del coronavirus.

"Las medias que ha tomado son un paso importante y es de agradecer el esfuerzo. Hoy se ha dado un claro ejemplo de la sintonía que hay. Las medidas son importantes y pueden ser muy efectivas. Algunas habrá que ver si hay que ampliarlas a otras zonas de la comunidad. Yo estoy muy satisfecho en que se haya escenificado la sintonía entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno", ha indicado Simón.

"Ahora mismo Madrid es la comunidad que más PCR está realizando, más del doble de muchos países de la UE", ha explicado Simón.

Por último, el director del CAES ha opinado que todo el mundo desearía que hubiera más médicos, pero cree que con los que hay se aguantará esta segunda ola.

"Si la evolución de la epidemia es como hasta la fecha, yo creo que hay suficientes equipos para trabajar. A todos nos gustaría tener más médicos, pero los médicos son los que hay. La primera ola se pasó con muchas complicaciones, creo que la segunda ola no va a tener un impacto tan grande. Todavía hay médicos en los que nos podemos apoyar pero el número es limitado. Lo fundamental es controlar la transmisión para que no sea necesario recurrir a más médicos de los que realmente tenemos", ha indicado Fernando Simón.