Fernando Simón, tras dar positivo en coronavirus: "Afortunadamente me encuentro muy bien"

Fernando Simón ha intervenido por videoconferencia desde su casa en la rueda de prensa diaria del Comité Técnico de Gestión de la crisis del coronavirus. Después de que se conociese su positivo en Covid-19, la comparecencia corre al cargo de María José Sierra, pero este martes Simón ha querido intervenir en directo.

Fernando Simón ha asegurado que se encuentra bien "dormir" le ha sentado bien ha asegurado y ha informado de que se encuentra confinado en su propia casa al no salir de la habitación para evitar contagios. "Afortunadamente, siento que no sea igual para todos, yo me encuentro muy bien ahora mismo."

Sobre el repunte de las cifras, este martes en el que España ha marcado un nuevo máximo de fallecidos , Simón ha explicado que al haber pasado un fin de semana la notificación llega con un poco de retraso. "Las tendencias se mantienen", además ha indicado que "ahora mismo no tendría sentido plantear más medidas".