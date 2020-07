Fernández Díaz: "Cataluña sin España no sería Cataluña"

El ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, afirmó hoy en Roma que "Cataluña sin España no sería Cataluña y España sin Cataluña no sería España".

Fernández Díaz así lo manifestó durante un discurso que pronunció en la cena de gala ofrecida por el embajador en el Palacio de España, en la capital italiana, con motivo de la canonización de mañana de la santa María Carmela Sallés y Barangueras, fundadora de las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza.

El papa Benedicto XVI proclamará mañana en el Vaticano a siete nuevos santos, entre ellos la beata monja española María Carmela Sallés y Barangueras, nacida en Vic (Barcelona, noreste de España) el 9 de abril de 1848 y fallecida en Madrid el 25 de julio de 1911.

El titular de Interior señaló, según dijeron a Efe fuentes diplomáticas, que "la trayectoria vital de la madre Sallés, las dificultades y problemas sociales y políticos por los que atravesaba España en esa época, es una ocasión propicia para que hagamos referencia al momento concreto que nos ha tocado vivir".

"Aquí quisiera citar la frase del que fue obispo de Vic, Josep Torras i Bagés, en la que afirmó que 'Cataluña será cristiana o no será' y yo añadiría que España será cristiana o no será, y también quisiera decir que Cataluña sin España no sería Cataluña y España sin Cataluña no sería España", agregó.

Fernández Díaz manifestó, además, que "la complejidad de este momento histórico exige de todos un esfuerzo de responsabilidad y prudencia, especialmente en quienes ocupamos cargos públicos al servicio de España y de los españoles".

El ministro citó también unas palabras del papa Juan Pablo II a los obispos italianos en 1994, en las que aludía a que había que "preservar la unidad como un único pueblo durante siglos de historia, preservando al mismo tiempo la riqueza y la diversidad".

El titular de Interior resaltó, asimismo, que "al coincidir la memoria litúrgica de la santa, que será declarada mañana, con el 6 de diciembre, día de la Constitución", ese día no dejará "de rezar por Cataluña y por toda España".