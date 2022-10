Félix Bolaños confirma las negociaciones con el PP para la renovación del CGPJ

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha confirmado la existencia de las negociaciones por escrito con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Bolaños ha aprovechado para hablar con los medios después de la visita a las excavaciones de las casas bombardeadas durante la Guerra Civil en el barrio de Entrevías (Madrid) para apelar a la prudencia: "hasta que no esté pactado todo, no estará pactado nada".

No ha querido facilitar ningún tipo de detalle en referencia a las negociaciones del CGPD: "del contenido me van a permitir que sea discreto, no quiero hacer ningún comentario de lo que estamos trabajado en la mesa". La renovación del Consejo General del Poder Judicial está pendiente desde hace 4 años. "Se está trabajando sobre un documento un documento por escrito, espero que esta vez sea la definitiva", ha explicado.

El ministro de la Presidencia se ha mostrado cauto y prudente al asegurar que "para que salga adelante una negociación tan compleja hay que trabajar mucho y hablar lo menos posible".

"La situación del Poder Judicial es insostenible"

Tanto Bolaños como el Gobierno confían en llegar a un acuerdo con el Partido Popular lo antes posible ya que la situación del Poder Judicial es "insostenible y no da más de sí", explica. "La negociación (sobre el CGPJ) está avanzando, pero hasta que no esté pactado todo no estará pactado nada, es la clave de la negociación", no se informará de detalle alguno de las negociaciones "hasta que haya un acuerdo global".

Dimisión de Lesmes y posterior sustituto

El ya expresidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, anunció el pasado domingo su dimisión, que se hizo efectiva el lunes, y que posteriormente fue sustituido por Rafael Mozo, el vocal que lleva más tiempo en el Poder Judicial.

"Nuevamente, hacemos un llamamiento a las Cortes Generales para que, sin más dilación, procedan a cumplir su cometido y determinen la nueva composición del CGPJ", dijo el comunicado del pleno del Consejo General del Poder Judicial aludiendo a que se llevara a cabo de una vez por todas el acuerdo.