Vídeo | El dardo de García-Page a Zapatero tras recibir una navaja de Albacete: "Esto no me lo quedo yo"

El debate sobre los regalos que reciben los cargos públicos ha llegado este jueves hasta Castilla-La Mancha después de la situación que atraviesa Zapatero. Durante un acto, el presidente regional, Emiliano García-Page, recibió una navaja de Albacete y aprovechó el momento para recordar cuál debe ser el destino de este tipo de obsequios.

"Cumpliendo con la ley de regalos oficiales, esto se queda en la comunidad autónoma del Gobierno, esto no me lo quedo yo", afirmó García-Page al recoger el presente.

Sus palabras han llegado en un momento en el que la gestión de los regalos que reciben los responsables públicos vuelve a situarse en el centro del debate político tras la situación de Zapatero.

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