Viaje de Estado
Felipe VI denuncia el "brutal e inaceptable sufrimiento" de cientos de miles de personas en la Franja de Gaza
En la segunda jornada del viaje de Estado de los reyes a Egipto, el monarca ha agradecido los esfuerzos del país en su mediación y ha instado a no desfallecer en el empeño de que Gaza forme parte de un Estado palestino viable que conviva con Israel.
El jefe del Estado ha asegurado este martes en El Cairo que España y Egipto “no se cansan de denunciar el brutal e inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas" en la Franja de Gaza. Una situación a la que Felipe VI no ha querido “permanecer ajeno” en la jornada más institucional del viaje de Estado que realiza junto a la reina Letizia.
El monarca ha pronunciado estas palabras durante el almuerzo que el presidente egipcio Al Sisi y la primera dama de Egipto han ofrecido a los reyes de España en el Palacio de Al-Ittihadiya.
“España -ha dicho el rey- apoya iniciativas como el plan que impulsáis para la reconstrucción de Gaza” y ha defendido que el territorio forme parte “de un Estado palestino viable, que conviva en paz y seguridad con Israel". Un objetivo ante el que ha advertido que "no podemos desfallecer en el empeño".
También ha calificado de inquebrantable la amistad entre España y Egipto, un país al que ha reconocido su papel mediador en la guerra en Gaza para lograr un acuerdo de alto el fuego, la liberación de rehenes y la llegada de la ayuda humanitaria.
Por su parte, el presidente egipcio, Abdel Fattah Al Sisi, ha elogiado la posición de España en apoyo al proceso de paz en Oriente Próximo y el reconocimiento del Estado de Palestina: "El respaldo de España a una paz justa y global en la región refleja su compromiso con la ética, el derecho y la justicia, una posición que cuenta con nuestro mayor aprecio tanto a nivel oficial como popular".
Tras el almuerzo, Felipe VI se ha reunido con el presidente de la Cámara de Representantes de Egipto, Hanafy El-Gabali, y con el del Senado, Abdel Wahab Abdel Razek. Después, los reyes Felipe VI y Letizia han contemplado las pirámides de Guiza durante una cena privada que han mantenido este miércoles por la noche con el presidente egipcio y la primera dama, y que se ha celebrado en un hotel desde cuyos jardines se contemplan las pirámides.
