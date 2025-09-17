Felipe VI denuncia el “brutal e inaceptable sufrimiento” de cientos de miles de personas en la Franja de Gaza

El jefe del Estado ha asegurado este martes en El Cairo que España y Egipto “no se cansan de denunciar el brutal e inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas" en la Franja de Gaza. Una situación a la que Felipe VI no ha querido “permanecer ajeno” en la jornada más institucional del viaje de Estado que realiza junto a la reina Letizia.

El monarca ha pronunciado estas palabras durante el almuerzo que el presidente egipcio Al Sisi y la primera dama de Egipto han ofrecido a los reyes de España en el Palacio de Al-Ittihadiya.

“España -ha dicho el rey- apoya iniciativas como el plan que impulsáis para la reconstrucción de Gaza” y ha defendido que el territorio forme parte “de un Estado palestino viable, que conviva en paz y seguridad con Israel". Un objetivo ante el que ha advertido que "no podemos desfallecer en el empeño".

También ha calificado de inquebrantable la amistad entre España y Egipto, un país al que ha reconocido su papel mediador en la guerra en Gaza para lograr un acuerdo de alto el fuego, la liberación de rehenes y la llegada de la ayuda humanitaria.

Por su parte, el presidente egipcio, Abdel Fattah Al Sisi, ha elogiado la posición de España en apoyo al proceso de paz en Oriente Próximo y el reconocimiento del Estado de Palestina: "El respaldo de España a una paz justa y global en la región refleja su compromiso con la ética, el derecho y la justicia, una posición que cuenta con nuestro mayor aprecio tanto a nivel oficial como popular".

Tras el almuerzo, Felipe VI se ha reunido con el presidente de la Cámara de Representantes de Egipto, Hanafy El-Gabali, y con el del Senado, Abdel Wahab Abdel Razek. Después, los reyes Felipe VI y Letizia han contemplado las pirámides de Guiza durante una cena privada que han mantenido este miércoles por la noche con el presidente egipcio y la primera dama, y que se ha celebrado en un hotel desde cuyos jardines se contemplan las pirámides.

