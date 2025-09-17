La Oficina de Conflictos de Intereses archiva de nuevo la denuncia del PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa

La Oficina de Conflictos de Intereses archiva de nuevo la denuncia del PP contra Pedro Sánchez por no abstenerse en las decisiones sobre el rescate de Air Europa al considerar que su esposa, Begoña Gómez, no tuvo ninguna relación "que implicara funciones de dirección, asesoramiento o administración" con esa empresa.

La Justicia obligó al Gobierno a encargar un informe a la Oficina de Conflicto de Intereses por el tema tras la denuncia de los 'populares', que querían saber si el presidente se tendría que haber abstenido en el rescate de la aerolínea.

El informe, según la resolución a la que ha tenido acceso 'EFE', concluye que Begoña Gómez no estaba "vinculada por una relación laboral que implicara funciones de dirección, asesoramiento o administración" en Globalia. Por tanto, su marido no tenía por qué abstenerse, según el informe. Y el Gobierno absuelve al presidente. Sin embargo, el PP insiste en que sí que hubo conflicto de intereses y volverá a recurrir ante los tribunales.

La oficina, que cuenta con cierta autonomía pero forma parte del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, mantiene el criterio que ya fijó al rechazar el recurso del Partido Popular y llega ahora a la misma conclusión tras realizar la investigación ordenada por el TSJ.

También se ha recabado para llevar a cabo la investigación la información relativa a los cargos que haya ocupado la esposa de Pedro Sánchez desde el 1 de junio de 2018 hasta ahora. La Oficina determina que Gómez no ha realizado "ningún cargo" que implique "funciones de dirección, asesoramiento o administración" y que por tanto, sí que hubiera exigido la abstención de su marido, Pedro Sánchez.

