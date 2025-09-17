Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

AIR EUROPA

La Oficina de Conflictos de Intereses archiva de nuevo la denuncia del PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa

El informe concluye que no hubo conflicto de intereses tras analizar los cargos de Begoña Gómez.

A3 Noticias 2 (07-05-25) El juez Peinado insiste en investigar el rescate de Air Europa al apreciar "indicios de delito" que afectarían a Begoña Gómez

Rescate Air Europa | atresplayer.com

Publicidad

Rosario Miñano
Publicado:

La Oficina de Conflictos de Intereses archiva de nuevo la denuncia del PP contra Pedro Sánchez por no abstenerse en las decisiones sobre el rescate de Air Europa al considerar que su esposa, Begoña Gómez, no tuvo ninguna relación "que implicara funciones de dirección, asesoramiento o administración" con esa empresa.

La Justicia obligó al Gobierno a encargar un informe a la Oficina de Conflicto de Intereses por el tema tras la denuncia de los 'populares', que querían saber si el presidente se tendría que haber abstenido en el rescate de la aerolínea.

El informe, según la resolución a la que ha tenido acceso 'EFE', concluye que Begoña Gómez no estaba "vinculada por una relación laboral que implicara funciones de dirección, asesoramiento o administración" en Globalia. Por tanto, su marido no tenía por qué abstenerse, según el informe. Y el Gobierno absuelve al presidente. Sin embargo, el PP insiste en que sí que hubo conflicto de intereses y volverá a recurrir ante los tribunales.

La oficina, que cuenta con cierta autonomía pero forma parte del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, mantiene el criterio que ya fijó al rechazar el recurso del Partido Popular y llega ahora a la misma conclusión tras realizar la investigación ordenada por el TSJ.

También se ha recabado para llevar a cabo la investigación la información relativa a los cargos que haya ocupado la esposa de Pedro Sánchez desde el 1 de junio de 2018 hasta ahora. La Oficina determina que Gómez no ha realizado "ningún cargo" que implique "funciones de dirección, asesoramiento o administración" y que por tanto, sí que hubiera exigido la abstención de su marido, Pedro Sánchez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.

Pedro Sánchez anuncia una ley para reducir las horas lectivas de los profesores y ayudar a familias vulnerables: "Ser unos ciudadanos libres"

Sánchez anuncia una reducción de horas lectivas

Publicidad

España

A3 Noticias 2 (07-05-25) El juez Peinado insiste en investigar el rescate de Air Europa al apreciar "indicios de delito" que afectarían a Begoña Gómez

La Oficina de Conflictos de Intereses archiva de nuevo la denuncia del PP contra Sánchez por el rescate de Air Europa

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés: "Sánchez intenta convertir a Gaza en el asunto político del momento, y, por ahora, lo está consiguiendo"

Felipe VI denuncia el “brutal e inaceptable sufrimiento” de cientos de miles de personas en la Franja de Gaza

Felipe VI denuncia el "brutal e inaceptable sufrimiento" de cientos de miles de personas en la Franja de Gaza

Reyes Maroto, en Madrid
MADRID

Reyes Maroto, citada a declarar por acusar al gobierno de Ayuso de "asesinar" a 7.291 mayores en residencias de Madrid durante el COVID

Sánchez anuncia una reducción de horas lectivas
Reducción de horas lectivas

Pedro Sánchez anuncia una ley para reducir las horas lectivas de los profesores y ayudar a familias vulnerables: "Ser unos ciudadanos libres"

Miriam Nogueras, junto a Pedro Sánchez en el Congreso
CATALÁN

El Gobierno matiza el pacto con Junts: las lenguas cooficiales solo se usarán "por obligación" en los territorios donde se hablan

Junts asegura que el acuerdo con el Gobierno incluye que las empresas, independientemente de dónde se ubique la sede, tendrán que hablar en catalán a los clientes.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page
Inmigración

Page critica delegar competencias de inmigración a Cataluña "desde motivaciones racistas" y por "minutos de legislatura"

"¿Por qué quiere Junts obligar al Gobierno, a cambio de minutos de legislatura, al traspaso de competencias? Por erosionar la soberanía nacional y lo quiere, además, desde motivaciones racistas", ha señalado García-Page.

El President de la Generalitat, Salvador Illa.

Illa niega pactos con Puigdemont y reclama aplicar "con agilidad" la amnistía: "Hablamos de política"

Feijóo y Sánchez

Feijóo dice que Sánchez "pactaría hasta con Netanyahu" y el presidente le afea que no hable de "genocidio"

Edificios destruidos en la calle Saftawi, que separa Yabalia de la Ciudad de Gaza

La definición de 'genocidio' divide a los políticos: usarla o no se ha vuelto una forma de posicionamiento sobre Gaza

Publicidad