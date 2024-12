Feijóo, a Sánchez: "Aguanta, Pedro, no dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor"

"Aguanta Pedro, no dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor, te vamos a echar a los españoles libre y democráticamente". El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha hecho esta afirmación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Llegados a este punto ya no le merece la pena dimitir. No, no. Y por eso yo le digo, aguanta Pedro, no dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor. Aguanta Pedro porque te vamos a echar los españoles libre y democráticamente", ha espetado a Sánchez en la clausura de la XXVII Intermunicipal que el PP ha celebrado en Valladolid.

Feijóo asume que Sánchez tratará de agotar la legislatura con el apoyo de sussocios, a los que volvió a advertir que se están convirtiendo en "cómplices". "Con todo lo que ha pasado, con todo lo que han ocultado y con todo lo que han mentido, lo normal sería que este Gobierno no estuviese un día más en el cargo y que este presidente no pasase una noche más en ese centro de negocios que se llama el Palacio de la Moncloa", ha reiterado.

El líder de la oposición se ha dirigido además a los socialistas que a su juicio "permiten que se arrastre a todo el partido a los líos del círculo más cercano" de Pedro Sánchez, a quienes ha avisado: "si no cambiáis sois tan culpables como él por permitirlo". "Yo no estoy aquí para que se ovacione la desvergüenza a cambio de un salario. Eso es Pedro Sánchez. Y yo no soy Pedro Sánchez. Nunca lo seré. No entiendo la política así. Y jamás me comportaré así", ha dicho.

Feijóo ha criticado que los socialistas "en lugar de alzar la voz permitan" que "se arrastre a todo el partido a los líos del círculo más cercano", aludiendo a los casos que afectan al hermano de Sánchez o a su esposa. "El PSOE se ha reunido para autoelogiarse y prometer más de lo mismo, para atacar a los jueces, a los magistrados y a los tribunales, para que solo se escuche a uno, o mejor dicho, para que solo se escuche al uno", añadió en referencia a los mensajes por el caso Koldo.

Mañueco culpa al PSOE de "legitimar la corrupción"

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha culpado a los líderes del PSOE en la comunidad de "legitimar la corrupción y la mentira" con su respaldo a Pedro Sánchez en el Congreso socialista. "Han ido a Sevilla a traicionar a esta tierra", ha dicho.

"Sánchez no puede pisar la calle, cuando se encuentra a personas con que tienen problemas sale huyendo, porque cercano, lo que se dice cercano... lo que tiene cerca Sánchez es la mentira y la corrupción", ha manifestado.

"Dije con naturalidad que él y todo su Gobierno tienen que irse ya, no podemos esperar ni un minuto, tienen que irse ya", ha insistido. Fernández Mañueco se ha referido a los representantes socialistas que han acudido al Congreso Federal del PSOE. "Los socialistas de Castilla y León se han ido a rendir pleitesía a Sánchez, a legitimar la corrupción y las mentiras, a defender los privilegios de sus socios separatistas, ha ido a traicionar a esta tierra y eso se lo recordaremos", ha trasladado.

