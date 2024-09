Feijóo propone 26 semanas de permiso a las familias monoparentales

26 semanas de permiso por cada nacimiento de un hijo para las familias monoparentales. Es el último detalle que ha dado a conocer Alberto Núñez Feijóo, sobre su plan de conciliación. El presidente del PP ha anunciado que si llega al gobierno pondrá el foco en las familias monoparentales, que podrán obtener un título específico de las administraciones públicas, como el que ya tienen actualmente las familias numerosas.

Núñez Feijóo lo ha anunciado durante un mitin en Zaragoza con motivo del Día del Afiliado del PP de Aragón, desvelando nueva información sobre la proposición de ley de conciliación que su partido registrará en los próximos días en el Congreso. Según el líder del PP, "toda las familias" caben en su partido, por lo que también las monoparentales tendrán un tratamiento específico para ayudarles en la conciliación.

Para cumplir este objetivo, ha asegurado que las familias con un solo progenitor tendrán 26 semanas de permiso por cada hijo que tengan, en lugar de las 16 actuales. Esto se añade a las ayudas fiscales ya anunciadas para las familias numerosas con tres o más hijos, o para los divorciados. Feijóo ha defendido que si hay divorcio en la pareja y se mantiene la custodia compartida, los dos cónyuges mantendrán la condición de familia numerosa porque "es lo justo".

"España necesita niños y niñas, jóvenes que puedan tener un plan de vida como teníamos nosotros cuando estábamos en la facultad", ha apuntado el líder del PP. Además ha arremetido contra el gobierno "porque la política de verdad no son debates artificiales, no es estar un rato en el Gobierno. El Gobierno no es un pasatiempo, sino un compromiso diario con los problemas de la gente".

El gobierno pone en duda el plan del PP

La ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha respondido a las medidas que propone el PP en materia de conciliación. Asegura que "bienvenido sea" que el PP proponga en conciliación, aunque recalcando que "para plantear medidas primero hay que conciliar lo que dices con lo que votas". Y ha vuelto a señalar a las comunidades autónomas: "Si miras lo que hacen las comunidades autónomas gobernadas por el PP en materia de conciliación, desde luego no casa con el argumento que ahora quiere trasladarnos", ha explicado, y ha añadido: "La comunidad de Andalucía ha rechazado 112 millones para hacer gratuitas y públicas más de 12.000 plazas".

El PP presentará su propia ley de Vivienda

La ley de conciliación no es la única que en la que trabajan en estos momentos los populares, que parecen poner el foco en los más jóvenes con sus nuevas propuestas. Feijóo ha anunciado que presentarán en las próximas semanas una ley de vivienda "completa" frente a "la enésima chapuza sin soluciones" que presentó el Gobierno. Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado a Isabel Rodríguez de "amenazar" a los gobiernos autonómicos, mientras no actúa para resolver el problema. "La ministra de vivienda se ha preocupado de amenazar a las CCAA, ¡menos amenazas y mas hacer vivienda!", ha zanjado Azcón.

