Feijóo presenta propuestas en vivienda y migración buscando el apoyo de las clases medias

El presidente nacional del PP ha lanzado una serie de iniciativas enfocadas en vivienda, inmigración y apoyo a los autónomos con el fin de apelar a las clases medias, quienes considera han sido marginadas por el actual gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes del partido han informado a Europa Press que estas medidas buscan posicionar al PP como una verdadera opción de gobierno, en contraste con Vox, que carece de experiencia administrativa.

Desde la formación azul sostienen que las propuestas de Feijóo abordan problemas que inciden en un amplio espectro de la sociedad y tienen como objetivo atraer votos tanto de la derecha como del centro-izquierda.

Este enfoque surge en un contexto donde muchas familias de clase media enfrentan dificultades económicas y una pérdida de poder adquisitivo, exacerbadas por incrementos en el coste de la vivienda y los impuestos, sin un aumento correspondiente en los salarios.

Las críticas al gobierno de Pedro Sánchez incluyen acusaciones de "penalizar" a la clase media y una gestión de recursos que beneficia a otros sectores menos productivos, según declaran desde el equipo de Feijóo.

Acto en Burgos

Además, el líder del PP tiene programado hablar próximamente en Burgos sobre nuevas medidas para los autónomos, en respuesta a las políticas del gobierno actual. En este acto, compartirá escenario con el Rey y detallará su compromiso con el fortalecimiento económico de las pymes y los trabajadores independientes.

Los populares confían en que cuando lleguen las elecciones generales, el voto se inclinará hacia Feijóo, facilitando un cambio de gobierno. También se enfatiza que su presidente ha demostrado ser un político que cumple con lo prometido, basándose en su récord en Galicia.

Montero, en Almería

La vicepresidenta, María Jesús Montero, ha estado hoy en Bentarique, Almería, donde ha proclamado que lo ocurrido con el cribado del cáncer no es un fallo ni un error. A su juicio, se debe a que "el Gobierno andaluz no se ocupa del sistema sanitario", ha dicho la candidata andaluza a la Junta abogando por un sistema sanitario en el que se acuesten en la misma habitación "el hijo del obrero y el hijo del empresario".

Montero ha dicho que el sistema sanitario que "fue un orgullo", ahora "ha colapsado" en relación con lo ocurrido con la crisis de los cribados y ha recordado que uno de los responsables de esa crisis "se sienta en la presidencia del Parlamento" en referencia a Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento y que fue consejero de Salud.

Según la socialista, Moreno Bonilla ha nombrado a Sanz porque es "el apagafuegos", que se conoce "desde los tiempos de Arenas" y que lo que le interesa al PP es que no se hable del problema sino "tapar el testimonio de las mujeres".

