Sánchez se reúne con los líderes del MED9 para abordar el presupuesto de la UE y la situación de Gaza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este lunes a Eslovenia para asistir a la cumbre de líderes del MED9. En ella, los países mediterráneos de la UE buscar aunar posiciones en asuntos como el próximo presupuesto europeo o la competitividad.

La ciudad de Portoroz acogerá esta nueva cita del MED9 que aglutina a los jefes de Estado y de Gobierno de España, Portugal, Francia, Italia, Grecia, Malta, Chipre, Eslovenia y Croacia. Asimismo participarán el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. El rey Adbalá II de Jordania también ha sido invitado al almuerzo.

La cita estará centrada sobre todo en aspectos económicos, con la vista puesta en el nuevo Marco Financiero de la UE. También en cuestiones de competitividad y descarbonización, según explican fuentes gubernamentales.

Desde Moncloa ponen en valor el que los líderes mediterráneos de la UE puedan abordar estas cuestiones y buscar puntos en común con vistas a ofrecer una postura unificada a la hora de debatir el que será el nuevo presupuesto. Por lo que se refiere a la competitividad y la descarbonización, las fuentes destacan que se trata de las dos caras de la misma moneda y ponen de relieve como el hecho de que España haya apostado por las energías renovables y abaratado los costes energéticos ayuda a atraer inversión y permite ganar en competitividad.

El otro principal punto de debate en el foro será Oriente Próximo. El rey de Jordania volverá a ser el invitado al almuerzo de los líderes, como en la anterior cumbre.

En esta ocasión viene precedido por el alto al fuego entre Israel y Hamás. Según han precisado las fuentes, está prevista una declaración del MED9 en relación con esta cuestión, en la que se incidirá en la importancia de la entrada de ayuda humanitaria en Gaza ahora que hay un acuerdo de alto el fuego así como del papel que está llamada a desempeñar la ONU y también en la necesidad de seguir avanzando hacia una solución de dos estados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.