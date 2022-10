Feijóo, tras romper con el PSOE: "No se puede pactar con quien quiere dejar sin efecto las resoluciones judiciales"

La negociación entre el PSOE y el Partido Popular por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha saltado por los aires. Pese a que el Gobierno anunció que el pacto estaba "cerca", la reforma del delito de sedición ha cambiado las tornas. El PP se planta y el bloqueo vuelve. El presidente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado este viernes que "no se puede pactar una reforma del Poder Judicial con quien quiere dejar sin efecto las resoluciones de los jueces".

Feijóo ha confirmado que ambas formaciones estaban "avanzando", pero "faltaban cosas no menores". Cosas como "el compromiso de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial. El presidente popular ha remarcado que esa cuestión era la "determinante". Sin embargo, las informaciones sobre la reforma del delito de sedición lo ha cambiado todo. "El presidente del Gobierno me confirma que lo van a llevar", desvelaba. Y para Feijóo, es una "diferencia insalvable".

"Comprometernos a reformar sobre los delitos que afectan a la constitución, sedición y rebelión no se pueden modificar fuera del bloque institucional", decía contundentemente Alberto Núñez Feijóo en el desayuno informativo del diario 'El Correo en Vitoria'. Según el líder del PP, el Ejecutivo ha hecho suya la "deslegitimación del Estado" del "independentismo radical que se empeñaba en decir que la transición era la mera continuación del franquismo".

Dificultades en una negociación rota

Feijóo ha insistido en que "no es fácil pactar con el PSOE, y lo he intentado". Agregaba que lo seguirá intentando. Carga contra un Gobierno que "nos ha llevado a la ruptura planteando algo que ningún partido de Estado puede aceptar". No puden aceptar una reforma del Código Penal "para beneficiar a los "independentistas que han delinquido en el Estado de Derecho".

"Comprenderán que reformar la Ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la Ley para ayudar a aquellos que incumplieron la Ley", apuntillaba el presidente del PP. Cierra las puertas a negociar con Pedro Sánchez, ya que "los pactos de Estado llegarán con otro PSOE".