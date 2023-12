Feijóo ironiza con nombrar un "mediador", pero "sin salir de Madrid" en las negociaciones del CGPJ: "Algún riesgo tendremos que correr"

La renovación del Consejo del Poder Judicial sigue siendo la bola de pin pon entre Gobierno y oposición. Alberto Núñez Feijóo ha cargado de nuevo por este tema contra Pedro Sánchez por querer "controlarlo" y exige un cambio de "modelo".

Feijóo asegura que la "pelota" está en el tejado de Moncloa y expone: "Hagamos la ley y renovemos el Consejo de forma simultánea. Firmemos un pacto, presentemos a la sociedad y tramitemos la ley. Esto es lo que pretendemos" defiende en una entrevista en la Cadena COPE.

Esa simultaneidad respondería a la desconfianza ante la posibilidad de que el Gobierno les prometa registrar una reforma de la Ley del Poder Judicial pero luego no se cumpla, a lo que contesta, tirando de ironía, que podrían "nombrar a un mediador" aunque "sin salir de Madrid". Y añade: "Durante la tramitación parlamentaria nos pueden engañar, sí, pero algún riesgo tendremos que correr".

Señala directamente a Félix Bolaños a quien le reprocha que siendo "el notario mayor del reino" ha "mentido de forma descarada" cuando se sentaron a negociar la renovación en 2022 y a la par negociaba simultáneamente con los independentistas la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación.

¿Es Félix Bolaños un posible interlocutor?

Después de acusarlo de "mentir" Feijóo asegura que no sabe quién será "el interlocutor" que decida Pedro Sánchez pero dice: "Creo que las cosas están claras" e insiste: "Hagamos una apuesta por la independencia del Poder Judicial, hagamos una ley para incidir en esa independencia y renovemos el Consejo. Y esto se puede hacer de forma simultánea".

Feijóo dice que el PP lleva mucho tiempo hablando con el Gobierno sobre este tema y recuerda que ya llevó al Congreso su propuesta pero que fue rechazada.

Rechaza que sea el PP quien no quiere renovarlo y califica de "montaje" las acusaciones del Ejecutivo. "Por lo tanto, este montaje ahora de decir que el PP no quiere renovar el CGPJ es falso, absolutamente falso. Lo que no queremos obviamente es que el Consejo cabe como la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Constitucional, como el Consejo de Estado, es decir, con un control político de las instituciones".

Ha aventurado el líder de los populares que no va a cuestionar la legitimidad del Ejecutivo pero "sí voy a ser un notario de la actualidad y defender la España democrática, la España constitucional, la España de las autonomías y la España de la independencia de los poderes".

Y reprocha que el actual gobierno " está sustentado en una mentira electoral. El no a la amnistía. Es una mentira porque lo estaban haciendo y lo estaban negociando; Y después está sustentado en una especie de corrupción política donde se compran siete votos para la investidura a cambio de impunidad judicial".