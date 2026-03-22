Abascal avisa al PP de cara a otras elecciones: "Están más empeñados en dañarnos que en ganar al PSOE. Y eso puede ser letal"

El carrusel de las últimas citas electorales confirmó los pronósticos. El PP ha sido la fuerza más votada en Extremadura, Aragón y Castilla y León, pero para gobernar en cualquiera de esas tres autonomías necesita el apoyo de Vox y esas negociaciones no siempre están resultando fáciles.

Santiago Abascal, en una entrevista con el diario ABC, ha criticado que el PP no acepta que "la sociología electoral ha cambiado en España". Y pide a la dirección popular que deje de poner "zancadillas" en la formación de los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón o Castilla y León.

Advierte el presidente de Vox que los de Núñez Feijóo están "más empeñados en dañarnos que en ganar al PSOE. Y eso puede ser letal".

Se remonta a 2023 para decir que en ese año el PP ayudó a la "demonización" de su partido consiguiendo movilizar el voto de la izquierda y cree Abascal que esa situación puede volver a repetirse. "Por eso quiero lanzar una voz de alerta. Porque el problema es la capacidad que tiene el PP en estos momentos de destruir la alternativa a Sánchez. Podemos discutir sobre muchas cuestiones políticas, pero demonizar a Vox con el mismo argumentario de la izquierda o hacer campañas sucias pueden debilitarnos".

Lanza un órdago Abascal a Feijóo al instarlo a presentar una moción de censura "en lugar de dedicarse a la guerra sucia" contra Vox. Y señala: Nosotros tenemos claro quién es el único partido con el que podemos entendernos. Pero el PP no. Estoy convencido de que Feijóo todavía aspira a algún tipo de pacto con el Partido Socialista o lo que quede de él".

Preguntado por la posibilidad de que si finalmente hay acuerdo entra ambas formaciones entre en el Gobierno dice que se presenta "a la presidencia del Gobierno", dejando las decisiones posteriores "en manos de los españoles".

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