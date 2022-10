Feijóo dice que acordó con Sánchez "que los jueces tengan peso en elegir a los jueces"

Que los jueces "tengan peso en elegir a los jueces" es uno de los avances que ha destacado Alberto Núñez Feijóo tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder de la oposición aseguró que se acordaron fijar requisitos de idoneidad para renovar el CGPJ antes de hablar de nombres y ha pedido un compromiso para que los jueces "tengan peso" en la elección de los vocales.

Según ha explicado Feijóo se han puesto de acuerdo "en comprometer una reforma legislativa" para que los jueces "tengan peso en elegir a los jueces", si bien es cierto que ha matizado que se "ha de avanzar en un compromiso para reformar la ley" sin dejar claro si hay quorum o no en ese aspecto.

Feijóo considera que con esta reunión se ha mejorado ya solo con el hecho de que el Ejecutivo les haya llamado para hablar y negociar conjuntamente el CGPJ y el Poder Judicial además de que "aceptase" que "esto no va de nombres", sino de "requisitos de idoneidad" y asegura que ve "visos de posibilidad" para el desbloqueo.

Feijóo ha defendido como cesión "fundamental" no pedir la reforma del Consejo como un "requisito previo" sino al aceptar que esa ley se posponga a los "próximos meses", una posibilidad que ya contempla el documento que el PP envió en julio.

El líder del PP se ha mostrado prudente para no "incomodar a los negociadores" y ha preferido no hacer declaraciones sobre si necesita o no un compromiso por escrito.