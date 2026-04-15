Feijóo acusa al Gobierno de una regularización "a granel" y de acoger a inmigrantes con "antecedentes policiales" o que "han abusado de una mujer"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido su discurso contra la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno. Califica la medida de "insensata" y acusa al Ejecutivo de actuar "a granel" sin ofrecer datos concretos sobre el número de beneficiarios.

En declaraciones desde el Congreso, Feijóo ha criticado que el decreto se haya aprobado sin información previa a la Cámara y ha advertido de que podría incluir a personas "con antecedentes policiales" o que "hayan abusado de una mujer". "No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país", ha señalado, insistiendo en que la política migratoria debe ser "ordenada e individualizada".

Feijóo critica el "efecto llamada"

El presidente popular ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez se niega a aclarar cuántos inmigrantes serán regularizados, una cifra que, según fuentes policiales citadas por el PP, podría superar el millón de personas.

A su juicio, esta medida supone gobernar "en contra del Parlamento" y puede provocar un "efecto llamada" que incentive a las mafias a seguir "traficando con seres humanos". También alerta de que esta "inmigración a granel" convierta a España "en la puerta de entrada de la ilegalidad en la residencia, no solamente en España, sino en la Unión Europea".

Además, varias comunidades autónomas gobernadas por el PP ya han anunciado recursos judiciales contra el decreto. Es el caso de Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Región de Murcia y Aragón.

El Gobierno responde

Desde el PSOE, la secretaria general y candidata andaluza María Jesús Montero ha respondido con dureza a Feijóo, acusándole de vincular inmigración con delincuencia. "Identificar inmigrantes con violadores o ladrones es llanamente alimentar un discurso de odio", ha afirmado, defendiendo que las personas afectadas por la regularización ya viven en España y contribuyen a la economía en sectores con falta de mano de obra.

Montero ha respondido que la identificación con violadores es alimentar el discurso de odio "en el combate que tiene el Partido Popular con la ultraderecha". "El PP está alimentando los discursos de odio que Vox proclama a los cuatro vientos".

La socialista ha explicado que las personas sobre las que trabaja el Gobierno para su regularización "viven ya en nuestro país, conviven con nosotros cada día" y que "los procesos de regularización en nuestro país se han producido a lo largo de todos los años y con diferentes Gobiernos". "Este país necesita que estas personas que disfrutan de esos derechos de estar en nuestro país también contribuyan con sus obligaciones fiscales y las que te da la carta de naturaleza de ser un ciudadano normalizado. El cumplimiento de las obligaciones tributarias es muy importante para el sostenimiento de los servicios públicos", ha destacado.