Los Reyes y sus hijas felicitan la Navidad con un homenaje a los fallecidos por la DANA

La Familia Real ha querido felicitar la Navidad a todos los españoles rindiendo homenaje a las más de las 220 personas que murieron por el paso en el este y el sur de España de la DANA del pasado 29 de octubre.

La felicitación abre con una foto de Don Felipe, Doña Letizia y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, obtenida en el Palacio Real y no publicada hasta ahora, después de presidir el Relevo Solemne de la Guardia Real con el que se iniciaron el 19 de junio de este año las actividades conmemorativas del X Aniversario de proclamación de S.M. el Rey.

Al abrir la felicitación, en el lado izquierdo aparece el siguiente fragmento del poema de Francisco Brines, como homenaje a los fallecidos y sus familias, y a las más de ochocientas mil personas afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre: Y busco un rostro que refleje luz,

alguien que como yo, teniendo muerte sólo,

tenga también, como tuviera yo,

venciéndola, la vida.

«Un rastro de felicidad», Francisco Brines.

Premio Cervantes 2020

Mensaje de felicitación de los Reyes | Casa Real

El poeta valenciano Francisco Brines, uno de los componentes de la generación del 50, recibió en 2021 en Elca, su domicilio en Oliva, el Premio Cervantes de manos de Sus Majestades los Reyes, ocho días antes de su fallecimiento. Fue una de las pocas ocasiones donde el Premio Cervantes se ha entregado fuera del Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) .

En el lado derecho del interior de la Felicitación Navideña aparece el texto: "Feliz Navidad; juntos emprenderemos con confianza el nuevo año 2025" y "Merry Christmas and may we all face the New Year with greater confidence" junto a las firmas de Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.

Cierra la felicitación, en la parte exterior, la imagen y lema elegido para conmemorar el X Aniversario ("Servicio, compromiso y deber"), que se está utilizando hasta el 19 de junio de 2025.

La Felicitación de Navidad de Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía del año 2024 presenta el "Retablo de la Capilla Mayor” de la Catedral de Toledo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com