Vox pone en peligro el acuerdo con PP y Ciudadanos para entrar los tres en la Mesa del Congreso

El líder del PP, Pablo Casado, ha abogado por llevar a la Mesa del Congreso su apuesta por "España suma", la idea de coalición con Cs y con Vox que barajó en pasados procesos electorales, y por ello, ha advertido que la formación de Inés Arrimadas debe estar en la negociación. Casado, en la intervención que ha ofrecido a los diputados y senadores electos de su partido en el Congreso, ha destacado que la propuesta del PP para que con Cs y Vox haya un acuerdo en la Mesa de la Cámara es "generosa". Tras subrayar que no quiere "cordones sanitarios", y menos cuando, según sus palabras, se está "blanqueando la presencia en las instituciones de la izquierda radical", el líder del PP ha advertido que Ciudadanos ha de ser un elemento más de la negociación sobre el reparto de puestos de la Mesa. "El PP siempre tenderá la mano a un partido socio con un papel fundamental en la Cámara y que seguirá contando con nuestra colaboración para iniciativas legislativas futuras", ha recalcado.

Vox fuerza la negociación

Vox, hasta ahora, ha dejado claro que su propuesta para estar en la Mesa es de dos puestos y ha dejado entrever que no comparte la inclusión de Cs en dicho órgano. Fuentes de Vox han informado que han transmitido tanto a los populares como a Ciudadanos que sus 52 diputados votarán cuando se forme la Mesa, a sus propios candidatos. En el PP, fuentes consultadas indican que nadie de Vox les ha informado en ese sentido, pero reconocen que el partido de Santiago Abascal no quiere dar a Cs uno de los dos puestos que quiere lograr como tercera fuerza política de la cámara. Para las fuentes de Vox, los dos puestos que pretende, una vicepresidencia y una secretaría, no son negociables. Las fuentes del PP destacan que seguirán negociando "hasta el último minuto" pese a las dificultades para el entendimiento.