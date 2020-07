PP y FAC no llegan a un acuerdo para apoyarse en los ayuntamientos

El PP de Asturias no tendrá ningún pacto con FAC ni le apoyará en las investiduras municipales porque no ha sido aceptada su propuesta de un acuerdo en conjunto para los ayuntamientos en los que la suma de los concejales de ambos les da mayoría.



La candidata autonómica del PP, Isabel Pérez-Espinosa, lo anunció en rueda de prensa tras la reunión de una hora mantenida en la sede del Parlamento regional por las delegaciones negociadoras de ambos partidos. Según Espinosa, el presidente de FAC, Francisco Álvarez-Cascos, permitirá "gobiernos socialistas en municipios en que hay mayoría de centro-derecha", como es el caso de Gijón, la ciudad más poblada de Asturias.



Tras la reunión los representantes de FAC han preferido no hacer declaraciones y el PP ha convocado una rueda de prensa en la sede del partido, en la que Espinosa ha indicado que no se trató sobre acuerdos para el Parlamento asturiano al no ser aceptada su propuesta de un acuerdo global a nivel autonómico y municipal.



En la capital, donde el PP tiene más concejales que el partido de Cascos, FAC no aceptó entrar a formar parte del equipo de gobierno, según ha expuesto Espinosa, que ha dicho que "Cascos traiciona a sus votantes en Oviedo" con "una actitud contraria a la que plantea para otros municipios".



Ha puesto también los ejemplos de Villaviciosa, donde, ha dicho, FAC presentará alcaldable alternativo, y de Cangas de Onís, en donde el partido de Cascos exigió la mayoría en la junta de gobierno pese a tener menos votos que el PP.



"Cualquier militante conoce los estatutos", ha contestado Espinosa, en referencia a sanciones, sobre los ediles del PP que no se atengan a votar al propio candidato del PP o abstenerse.



Espinosa ha manifestado que "Cascos traiciona a los asturianos y a las urnas" porque votaron por un "cambio" que estuviese "capitaneado por el centro-derecha" y "sin mayorías absolutas".



Un portavoz de FAC ha indicado a Efe que su comisión negociadora -formada por cinco candidatos autonómicos, cuatro de ellos diputados electos- acudió a la reunión, como tenía previsto, para negociar sobre acuerdos parlamentarios, porque las decisiones a nivel municipal el partido las deja a los representantes en cada ayuntamiento.



Por el PP acudieron a la reunión el diputado electo Joaquín Aréstegui, el asesor jurídico Ramón Górriz y los ediles electos Agustín Iglesias Caunedo (Oviedo), Ramón Artime (Gozón) y Luis Vázquez (Siero).



Aréstegui ha explicado que el PP quería un pacto global "por solidaridad interna del partido" y que su acuerdo propuesto era "de mínimos": que los dos partidos apoyaran al más votado de los dos en cada caso.