La expresidenta del Parlament Núria de Gispert insta a Arrimadas a "volver a Cádiz"

La expresidenta del Parlament de Cataluña Núria de Gispert ha instado este jueves a la portavoz de Ciudadanos y líder del partido en esa comunidad a "volver a Cádiz", la provincia donde nació, si no le parece bien que continúe el proceso independentista.

Arrimadas, que nació en Jerez de la Frontera y se fue a vivir a Barcelona en 2008, ha afirmado que "Cataluña no se puede permitir cuatro años más de 'procés'", a lo que De Gispert ha contestado en Twitter: "Entonces, ¿por qué no vuelves a Cádiz?". Además de haber presidido la Cámara catalana, la política de Unió fue consejera de Justicia, de Gobernación y de Interior de la Generalitat.

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha criticado las palabras de la expresidenta del Parlament y ha recordado que su predecesora en el cargo, Carme Forcadell, dijo que los de Ciudadanos no forman parte del "pueblo de Cataluña".

"En Ciudadanos creemos que hay que ganar el 21-D para que nuestros representantes respeten a todos los catalanes", ha subrayado Carrizosa refiriéndose a las próximas elecciones autonómicas catalanas.

Tras el comentario, la expresidenta del Parlament se ha disculpado y ha señalado, también a través de Twitter: "Lamento lo que le he dicho a la señora Arrimadas. A veces debo contar hasta diez".

Girauta la llama "supremacista"

Precisamente, el portavoz de la formación naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha llamado "supremacista" a Núria de Gispert este jueves y ha afirmado que su comportamiento da "vergüenza ajena".

No es la primera que De Gispert hace comentarios polémicos contra quienes rechazan la independencia de Cataluña. Concretamente, Girauta ha aludido a un intercambio de mensajes que hubo entre la exconsellera y otro usuario de Twitter el pasado 6 de octubre.

De Gispert afirmó entonces que los "unionistas" no debían "hacer trampas" en la manifestación del día 8 en Barcelona a favor de la unidad de España. "No pueden venir (manifestantes) desde España", señaló.

Después se enzarzó en una discusión con otro internauta que la había llamado "vividora" y le dijo que probablemente él estaba "chupando del PER", el subsidio agrario que se cobra en Andalucía y Extremadura. Tras tacharle de "infiltrado", De Gispert afirmó que el PER lo recibe "gente que no trabaja" y que "cobra de los recursos de los catalanes".