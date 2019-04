Los expertos en gestos titulan el encuentro entre Sánchez y Rajoy como "guerra fría"

En encuentro entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez comenzó cuando las puertas de la antesala del comedor de la presidencia del Congreso se abrían tímidamente. Tras los saludos iniciales a los medios de comunicación, la tensión entre ambos políticos se evidenciaba desde el primer segundo.

Lo que nuestros ojos no perciben, no se escapa al afilado análisis gestual de los expertos en comunicación no verbal. Así, David Redoli, presidente de la Asociación de Comunicación Política explica que "lo que están subrayando con su gesto y con sus caras, con su forma de andar, es frialdad, tensión y distancia entre uno y otro".

"El presidente no se da cuenta de que le están tendiendo la mano"

Por su parte Luis Arroyo, experto en comunicación no verbal, indica que ambos estaban "ahí en realidad para demostrar que hay cortesía parlamentaria, educación y poco más".

El infructuoso momento de estrecharse la mano ha tenido su protagonismo. Iván Redondo, experto en comunicación política, considera que "el presidente no se da cuenta de que le están tendiendo la mano, pero a veces hay un símbolo que expresa la tensión del momento".

Sabían que era un momento importante, eran conscientes de que miles de objetivos les analizaban en ese momento.

"Si tuviéramos que poner un titular a este encuentro entre Rajoy y Pedro Sánchez que llevamos 50 días esperando, sin duda es el de 'guerra fría'", indica uno de los expertos, porque "cruzan las manos, cruzan las piernas, es la típica situación de tensión que todos hemos vivido alguna vez y que no sabes muy bien cómo comportarte", añade otro.

Un encuentro esperado reconvertido en un auténtico duelo entre dos líderes políticos cuya relación personal y política sigue siendo compleja.