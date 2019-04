Menos de media hora de reunión entre Rajoy y Sánchez, que no se estrecharon la mano

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, iniciaron su reunión sin que públicamente hayan estrechado sus manos, con gesto serio y prácticamente sin cruzarse la mirada. La reunión ha comenzado a las 17:10 horas y ha terminado incluso antes de llegar a las 17:40 horas. Ha tenido lugar en la antesala del comedor de la Presidencia del Congreso, una zona "neutral" ante las discrepancias del PP y el PSOE sobre el lugar en el que debía desarrollarse la cita.

Rajoy y Sánchez han accedido juntos a la sala y han posado para los informadores gráficos sin saludarse antes de sentarse en dos sillones de color blanco y flanqueados por las banderas de España y de la UE. El desacuerdo entre ambos afectó incluso al lugar en el que comparecieron al término del encuentro, ya que mientras Rajoy (que fue el primero de los dos que ofreció sus explicaciones a los periodistas) lo hizo en la sala Escritorio del Congreso, Sánchez optó por la sala de prensa.

Rajoy y Sánchez no se saludan ante las cámaras https://t.co/oq2xtVoNCz — Antena3Noticias (@A3Noticias) febrero 12, 2016

La "anécdota", como lo ha definido Sánchez, se produjo al comienzo con ese amago de saludo que realizó el líder del PSOE y que no fue correspondido por el del PP. Tras entrar los dos en la sala donde iba a producirse la reunión, Rajoy pocedía inmediatamente a sentarse en el sillón reservado para él mientras Sánchez permaneció de pie. El presidente se percató de que su interlocutor seguía sin sentarse y entonces se incorporó. En ese momento el líder socialista extendió su mano y Rajoy, que se abrochaba su chaqueta, no le correspondió.

Sánchez quiso restarle importancia a este episodio ante los medios de comunicación. "Esa foto ha captado que el señor Rajoy probablemente no veía que le estaba dando la mano. Seguramente estaba mirando a alguna cámara y no se ha dado cuenta", ha dicho el líder socialista, que ha añadido: "Es una anécdota que no refleja la realidad" . También ha revelado: "Nos hemos dado un apretón de manos en privado".