Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, apunta a García Ortiz: "Le dije, ¿has filtrado los correos?"

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha declarado este lunes en el juicio contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de los correos sobre un caso de fraude fiscal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los hechos sucedieron durante la mañana del 14 de marzo de 2024, cuando ya se había publicado el contenido de los correos que se investigan. El fiscal general le llamó por teléfono cuando ella estaba en el coche. "No le di ni los buenos días. Le pregunté, '¿Has filtrado los correos?'. Entonces me dijo que 'eso ahora no importa', pero a mí eso sí que me importaba, a mí sí me importaba que se hubieran filtrado los correos; eso se me quedó grabado en el alma", ha afirmado ante el fiscal general, con una mirada seria. "Hay que sacar la nota cuanto antes", afirmó el fiscal general, según las palabras de Lastra. Ella asegura que no negó en ningún momento que hubiera filtrado los correos.

Lastra ha explicado que en esa misma conversación en la que García Ortiz le animaba a sacar la nota de prensa, la fiscal le pidió tiempo para revisarla. Aunque, poco después, tras otra llamada del fiscal general, le indicó que si ya había consensuado la nota con Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, "no tenía inconveniente" en que su jefe de prensa mandara la nota con el membrete de la Fiscalía Provincial, debido a que ella "no asumía el contenido de esa nota". Lastra ha asegurado que "hubiera bastado con señalar que la información publicada por 'El Mundo' era falsa". "Ese es el procedimiento habitual, decir que no se ha dado ninguna instrucción para que se retire el fiscal del caso, y con eso se hubiera desmentido la noticia", ha expresado la fiscal. "No creo que sea nuestro papel desvelar la estrategia de defensa de nadie". "Me quedé pasmada" cuando los correos fueron enviados al fiscal general.

No sólo se encaró con el fiscal general

Además, Lastra ha relatado que no sólo se enfadó con el fiscal general por los correos, sino también con la fiscal provincial la noche del día 13, después de que el fiscal del caso Julián Salto remitiera a ambas los correos que se investigan. "Le dije, 'Acabo de hablar con Julián y me ha dicho que nos ha mandado los correos', y me dijo, 'Sí, sí, ya se los he enviado al fiscal general'. Y me quedé pasmada". "¿Para qué pasas los correos? ¡Lo van filtrar!"

No obstante, unos minutos antes, la fiscal provincial ha negado ante el tribunal estos hechos: "No, conversaciones de filtraciones con Lastra no tengo". No informó de la causa contra González Amador previamente porque es "un señor particular". La fiscal ha explicado, por otra parte, que cuando tuvo conocimiento de la noticia de 'El Diario', ella le dijo a su jefe de prensa que "de esto no hablamos".

