El eurodiputado de JxCat Toni Comín, partidario de crear un "problema económico a Europa" para conseguir la independencia

El eurodiputado de JxCat Toni Comín, compañero de Carles Puigdemont en su 'exilio' de Bélgica, opina que, para conseguir la independencia de Cataluña, se deberían hacer más cosas, aparte de votar, y algunas de ellas, duras: ”¿Es suficiente el desgaste reputacional del Estado? ¿O tenemos que ir también a un desgaste económico? Podría ser que tengamos que ser un problema también económico para Europa para acabar de ganar”.

En una entrevista en el diario Ara, el eurodiputado huido de la Justicia española ha mantenido que no se debe renunciar nunca a ninguna vía democrática que sea eficaz y compatible con el derecho internacional, respondiendo a que ERC haya descartado la palabra ‘unilateral’ en su último congreso. Comín no entendería un pacto entre ERC y PSOE, si no implica avanzar hacia la autodeterminación y la amnistía, y ha explicado que él está condicionado por su experiencia con los socialistas: “Cuando acompañé a Pasqual Maragall a negociar el Estatut y el PSOE lo traicionó”. Comín estuvo con los socialistas catalanes antes de pasarse al independentismo.