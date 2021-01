La administración de la vacuna contra el coronavirus está generando más de un escándalo por parte de algunos políticos que se han saltado el orden de vacunación.

El consejero de Sanidad de Murcia dimitió tras el enorme revuelo que generó su caso y ahora se ha conocido que Esther Clavero, alcaldesa de Molina de Segura, también se vacunó sin estar dentro de los primeros grupos prioritarios para recibir la vacuna.

La propia Clavero ha defendido en Espejo Público que se fue a vacunar porque le llamaron desde su centro de salud al ser paciente oncológica y padecer un cáncer.

"Tengo que decir que yo voy a ponerme la vacuna porque me citan desde mi centro de salud y porque me insisten en que me coja la baja. Ven conveniente esa vacunación ante le problema al que estoy expuesta. Los médicos consideraron que rea conveniente ponerme la vacuna e hicieron la consulta al sistema murciano de salud", ha explicado Clavero.

"Si hubiera querido hacer algo mal, no me hubiera vacunado cuando me citaron, con el centro abierto, a plena luz del día y con más pacientes citados a la misma hora", ha indicado la alcaldesa de Molina de Segura, en Murcia.

"Tendrán que responder lo que me han citado para ser vacunada"

Anta la pregunta de por qué fue llamada a vacunarse siendo paciente oncológica, fuera de los grupos prioritarios, Esther Clavero se ha limitado a decir que no sabe y que ella sólo hizo caso a los médicos.

"No lo sé. No soy médico, llevo un año obedeciendo a lo que me dicen los médicos. A mí me citaron en mi centro de salud y me vacunaron. A mí lo que me recomiendan es que me coja la baja laboral. Yo no llamo a nadie ni pido nada. Siento vulnerados mis derechos por el acceso a mi historial médico para uso político", ha afirmado la alcaldesa.

"Tendrán que responder lo que me han citado para ser vacunada. Quizá me dejé mal llevar como paciente sin pensar en que era un cargo público. Tendrá que asumir la responsabilidad quien haya considerado que debo vacunarme. Jamás he usado mi influencia para absolutamente nada", ha concluido la alcaldesa de Molina de Segura.