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Juicio Kitchen

El inspector jefe de la UDEF dice que le presionaron para no incluir a Rajoy y Cospedal en su informe sobre la caja B del PP

Manuel Morocho, principal investigador del 'caso Gürtel', asegura que hubo una "operación policial" sobre Bárcenas sin autorización judicial.

Manuel Morocho, a su salida de la Audiencia Nacional

El inspector jefe de la UDEF dice que le presionaron para no incluir a Rajoy y Cospedal en su informe sobre la caja B del PP | Europa Press

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Juan Muñoz
Publicado:

El juicio del caso Kitchen sigue adelante en la Audiencia Nacional con turno este miércoles para la declaración de Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF y principal investigador de la 'trama Gürtel'.

Durante su declaración como testigo, Morocho ha asegurado que existió una "operación policial sin autorización judicial" sobre el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su entorno.

Además, el inspector jede de la UDEF ha admitido que recibió presiones para no incluir a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en sus informes sobre la existencia de la contabilidad B del Partido Popular.

Señala que el 20 de agosto de 2015, cuando investigaba el 'caso Gürtel', recibió un correo de la UDEF comunicándole "una cesión de información" por parte de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, dirigida por Eugenio Pino, acusado en el juicio.

Morocho asegura que al abrir el archivo en una herramienta policial, pudo observar el nombre de Luis Bárcenas junto a "una serie de teléfonos, personas relacionadas, vehículos, lugares y sociedades".

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