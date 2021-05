Estas son las claves del indulto a los líderes del 'procés'

¿Cuándo decidirá el Gobierno sobre el indulto a los líderes del procés? ¿Puede ir en contra de esta decisión el Tribunal Supremo? ¿Es necesario arrepentirse del delito para ser indultado? Son varias las preguntas que hay que responder sobre el posible indulto a los líderes del procés que estaría preparando el Gobierno. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que "no hay que asustarse" y ha pedido que hay que ver el indulto "con naturalidad". PP, Vox y Cs son contrarios.

Actualmente no hay un plazo marcado por ley para que el Gobierno decida sobre el indulto de los presos del procés. Desde el Ministerio de Justicia se ha comunicado en varias ocasiones que puede tardar cerca de 6 meses.

El indulto

El indulto es una medida por la que el Estado perdona a un preso el cumplimiento de una condena. Puede ser de forma total o parcial y está legislado por una ley fechada en 1870. El artículo 62 de la Constitución Española indica que es el rey quien concede esta medida de gracia, aunque la decisión la toma el Consejo de Ministros.

¿Quién solicita el indulto y cuales son los requisitos?

La solicitud no tiene por qué hacerla el condenado, puede pedirla otra persona en su nombre. También puede solicitarlo el mismo tribunal sentenciador, el Supremo, el fiscal, el juez de vigilancia penitenciaria y el propio Gobierno.

Quienes reciben el indulto pueden ser condenados por toda clase de delitos. La sentencia tiene que ser firme y los presos deben estar "a disposición" del tribunal para el cumplimiento de la sentencia. No pueden recibir el indulto los reincidentes.

¿Tiene que arrepentirse el preso?

El artículo 62 de la Constitución sobre los indultos indica que no se requiere que el condenado deba mostrar arrepentimiento para ser indultado. Eso sí, es uno de los aspectos que valora el tribunal sentenciador para emitir su informe. Los presos del procés han manifestado en todo momento que no se arrepienten y que lo volverían a hacer.

Cuando se concede a un preso el indulto o medida de gracia, se le perdona la pena del delito. Sin embargo, el indulto no implica la cancelación de los antecedentes penales, como sí hace la amnistía.

Los indultos mas famosos

Los sucesivos gobiernos han ido rebajando el uso del indulto. El límite de los 500 indultos anuales no se rebajó. De 2006 a 2010 no hubo menos de 359 indultos por año. En 2012 volvió a aumentar los 534. En los últimos 4 años no se ha recurrido a la medida de gracia en más de 40 ocasiones al año.

Felipe González indultó a Jesús Gil, ex alcalde de Marbella, en 1994 de la pena que le impusieron por estafa. Fue la segunda vez que Gil recibió la medida de gracia. Otro indulto famoso fue el concedido a Carlos Navarro, Luis Olivero y Alberto Flores, condenados a penas de entre 10 y 11 años en 1997 por falsedad documental, delito fiscal y delito contra la Hacienda Pública por el caso Filesa.

En el caso del indulto parcial que recibieron el exministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera, condenados a diez años de cárcel por el secuestro de los GAL a Segundo Marey, Justicia lo resolvió en apenas un mes.

El rechazo de la oposición

El consejero madrileño de Justicia, Interior y Víctimas en funciones, Enrique López, ha asegurado que si finalmente se concedieran los indultos a los condenados por el 'procés' sería una "auténtica aberración jurídica y política" y una "traición democrática" porque los condenados no se han arrepentido.

Para el Enrique López, el indulto supondría una "humillación" al estado de derecho y "una clara ilegalidad", ante la que "evidentemente el PP los impugnaría ante el Tribunal Supremo".

Así se ha manifestado el consejero en funciones tras participar esta mañana en un encuentro online con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, organizado por Nueva Economía Fórum (NEF), donde ha recordado que los condenados por ese caso lo fueron "en 2019 y por delitos graves" y sin que hayan pedido perdón desde entonces.