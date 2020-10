Esta es la propuesta del PP para la renovación del CGPJ

Pablo Casado, líder de la oposición, presenta la nueva propuesta del Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para el PP es "una propuesta normativa que permita a los jueces ser elegidos entre los propios jueces".

La nueva propuesta

Pablo Casado, líder del PP, anunciará que esta propuesta que presentará sobre el CGPJ. Para el PP la propuesta es "incompatible" con la de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Sobre la nueva propuesta, el PP afirma que busca con esta propuesta una solución "positiva, a un problema creado por Sánchez" para "elegir arbitrariamente al CGPJ". Como respuesta al planteamiento de la renovación del CGPJ, el PP plantea "una propuesta normativa que permita a los jueces ser elegidos entre los propios jueces, de manera que se siga un modelo similar al que siguen los trabajadores con sus representantes sindicales".

Una proposición que para el PP "deja fuera a Podemos", ya que consideran que este partido "no corresponde a lo que el PP entiende que es un partido de Estado". La decisión dice el PP de dejar a un lado a Podemos en la renovación del CGPJ "no porque tenga una ideología distinta, sino porque lo han demostrado con hechos, en sus ataques al rey, a la judicatura y con sus propias implicaciones a la hora de resolver su relación con la Justicia".

La respuesta del Gobierno

Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, ha afirmado que siente "una vergüenza enorme" porque Pablo Casado, líder del PP, viaje a Europa "solo para hacer anti España, antipatria. No le escuchamos nunca decir nada en favor de su país", ha asegurado Calvo al referirse a la reforma del Consejo General del Poder Judicial que planteó el Gobierno central.

Para Calvo es "inaceptable" que el PP se haya dedicado a "inquietar a la sociedad" usando la renovación del CGPJ "para confundir en Europa" e incluso alarmar a los españoles diciendo que los fondos europeos están en riesgo, "no hay derecho que el principal partido de la oposición le haga esto a España".

Para Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, el PP es un partido que no acepta "los resultados de las urnas, y no los acepta ni siquiera para renovar un órgano constitucional.¿Quién le ha dado un derecho de bloqueo para que este órgano no este constituido con arreglo a los criterios de la Constitución?", se ha preguntado Calvo afirmando que Pablo Casado dice ser el defensor del pacto constitucional cuando lo que está haciendo es "desmontarlo".