Esperanza Aguirre reaparece tras su dimisión: "Si dimití, no es porque considere culpable a nadie"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y exportavoz municipal del PP de Madrid Esperanza Aguirre ha reaparecido este miércoles en un acto de concesión de medallas de Dignidad y Justicia, en el que estaba también el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para avisar que su dimisión no supuso una condena a sus colaboradores imputados en casos como 'Lezo' o "un reconocimiento de culpa". En su discurso tras la imposición de la medalla de oro de Dignidad y Justicia, Aguirre ha pedido que se respete el Estado de Derecho y que "no se condene con un titular".

"En un Estado de Derecho juzgan los jueces, yo no considero a nadie culpable", ha defendido, subrayando la importancia de respetar la presunción de inocencia. "Con demasiada frecuencia", ha sostenido, "gestos como mi dimisión son considerados o bien como una condena a los imputados o bien como un reconocimiento de culpa propia". "Si dimití, no es porque considere culpable a nadie sino porque quise asumir una responsabilidad política, aunque eso no lo hace hoy casi nadie en España", ha añadido.

Aguirre, que ha dicho que comienza ahora "una nueva etapa" en la que seguirá defendiendo la dignidad de las víctimas del terrorismo, ha advertido a "los socialistas que sienten la tentación de aliarse con Podemos" que, tiempo atrás, el líder de este partido, Pablo Iglesias, coincidió con ETA para criticar la Constitución de 1978. "El Estado de Derecho se funda y articula en la Constitución de 1978, la Constitución que quiere cargarse Podemos, entre otras razones porque le molesta a los herederos de ETA", ha dicho Aguirre, recordando una cita de Pablo Iglesias en la que cuestionaba la Carta Magna sosteniendo que "quien se dio cuenta de esto desde el principio fue la izquierda vasca y ETA". Según Aguirre, lo que Pablo Iglesias dijo fue "que ETA es la que sabe lo que es una democracia y que nuestra Constitución es algo que hay que derogar".

Además de Aguirre, la asociación presidida por Daniel Portero ha reconocido con sus medallas al embajador francés en España, Yves Saint-Geours, al general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, Pablo Salas y al inspector jefe de la Policía Nacional y miembro del CITCO José Luis Serrano, entre otros.

Uno de los momentos más emotivos se han vivido con el reconocimiento a Ignacio Echeverría, el español que falleció en el atentado de Londres del 3 de junio, y que ha sido recordado por el ministro Zoido, que también ha tenido palabras de recuerdo hacia el fiscal Luis Portero, el padre del presidente de Dignidad y Justicia que fue asesinado por ETA.

"La convivencia pacífica jamás puede sustentarse sobre el olvido", ha defendido Zoido, que ha calificado de "fundamental mantener vivo el recuerdo" del legado de las víctimas. "Hubo unos verdugos que asesinaron y unas víctimas que fueron asesinadas, aquí no caben interpretaciones", ha dicho antes de pedir la misma unidad articulada frente a ETA para hacer frente a la amenaza del terrorismo yihadista.