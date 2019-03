Aguirre no descarta bajarse el sueldo y también el de los funcionarios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado este miércoles que "seguro" que se va a volver a bajar el sueldo y no ha descartado hacer lo mismo con el de los funcionarios, si bien ha recordado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya se lo bajó un 5 por ciento y que este año en la Comunidad de Madrid están congelados.

Durante un desayuno informativo organizado por el diario 'La Razón', la dirigente madrileña ha sido cuestionada por los futuros recortes que se incluirán en el proyecto de ley de modificación de los Presupuestos de 2012 y ha explicado que esta normativa se está perfilando y que "seguro" que ella se bajará el sueldo.

"Seguro que me lo voy a bajar", sostuvo Aguirre, quien, no obstante, ha recordado que a día de hoy su salario es un 17 por ciento más bajo que en el año 2008. En cuanto al de los funcionarios, ha reconocido que "de momento" no han tomado ninguna decisión al respecto pero que "tampoco" lo descartan en su Gobierno.

En este mismo sentido, ha sido preguntada por si se plantea reducir el número de funcionarios y ha asegurado que eso "no es algo que se puede reducir". "Lo que sí se podrá reducir es en entes públicos que tengan personal eventual o interino si no son estrictamente necesarios", ha considerado.



Sobre si va a subir impuestos, Aguirre ha insistido en que no lo va a hacer porque tiene un "compromiso" con los ciudadanos que es "no subir ningún impuesto y en lo posible bajarlos", si bien ha dicho que "otra cosa" son las tasas que están pensadas "para cubrir el coste del servicio" y, por lo tanto, tendrán que subirlas si quiere mantenerlos.

Aguirre ha explicado que la sanidad les cuesta 7.000 millones de euros al año y la educación básica, más de 4.000 millones de euros. En este punto, ha recordado que lo que dice la Constitución es que la educación básica es "obligatoria y gratuita" y básica, "según las leyes" es de 6 a 16 años aunque luego se añadió de 3 a 6.

Sobre si es necesaria llevar a cabo más reformas a nivel estatal, Aguirre no lo ha dudado: "Hay que hacer muchísimas". A su juicio, "la primera" es la reforma educativa "que está pendiente y el Gobierno de la Nación tiene que hacerla porque es absolutamente fundamental para la competitividad" del país.