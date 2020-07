Los españoles piden que Zapatero acabe con la incertidumbre

Un 74,3% de los españoles José Luis Rodríguez Zapatero debería hacer pública la decisión sobre su futuro político cuanto antes. Sólo un 19% cree que no es necesario, según la última encuesta de NC Report para La Razón.



En opinión de la mayoría, el hecho de que a un año para las generales no se sepa si Zapatero repetirá, afecta negativamente a la imagen de España en el exterior.



Más de la mitad considera además que el gran afectado sería el PSOE, mientras para el 38% afectaría al PP en caso de que el candidato que le sustituyera levantara el ánimo de los electores socialistas.



Entre los protagonistas de los rumores de su sucesión, el que más apoyos tiene es el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba. El presidente del Congreso, José Bono, le sigue muy de cerca; y detrás de él iría el ex ministro y ex alto representante de la UE, Javier Solana. Por último, la ministra de Defensa, Carme Chacón, que ha ido bajando en las quinielas.