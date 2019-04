Errejón está convencido de que tras la asamblea habrá ''generosidad a raudales'' en el partido

La jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, ha asegurado este viernes que en Vistalegre II se podrá debatir sin que eso signifique dar un espectáculo, producir división o que se ponga en riego el proyecto del partido.



En declaraciones en el Congreso, Montero ha precisado que en Vistalegre habrá intensidad en los debates y pasión, y eso "es bueno en política", ya que quiere decir que "no nos hemos convertido en robots o en políticos tradicionales, a los que les importa todo tres narices".



Según Montero, "a día de hoy" el partido es capaz de dar un debate en Vistalegre para elegir el rumbo que quiere tomar y el liderazgo y, sobre todo, para cumplir el objetivo político que es "ganar al PP". La diputada de Podemos ha afirmado que el debate supondrá "diversidad y salir más fuertes y unidos el día 12".



Por su parte, el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, se ha mostrado convencido de que habrá en el partido "generosidad a raudales" tras su asamblea y ha prometido que "todos" en la organización se pondrán a trabajar después desde el "minuto uno" para demostrar que son una alternativa de Gobierno. En declaraciones en el Congreso, Errejón ha insistido en que no contempla "en modo alguno" optar al liderazgo de la organización. "Mi secretario general es Pablo Iglesias", ha reiterado.

A preguntas de los periodistas sobre "futuribles" que dice no contemplar, como que Iglesias no fuese elegido o dejase la Secretaría General si no ganase su proyecto, Errejón ha asegurado que en ese "remotísimo caso" él también pondría su cargo a disposición del partido, porque "por encima de todo está el proyecto".

Las voces de los inscritos se alzarán a partir del sábado. Se abre el periodo de votación y ellos decidirán si se decantan por el proyecto de Iglesias o de Errejon.