Errejón critica que Rajoy no introduce "ninguna innovación" y dice que intenta "una rendición por aburrimiento y agotamiento"

Íñigo Errejón ha planteado que el PP y "algunos de sus cómplices van a representar una investidura de trámite". El número dos de Podemos ha empezado su intervención, tras el discurso de Mariano Rajoy, reconociendo que sin albergar "muchas esperanzas sobre la capacidad retórica del señor Mariano Rajoy, hoy ha batido todos los récords".

Para Errejón el discurso del hasta ahora presidente en funciones se resume en la falta de "innovación" con respecto al de la pasada investidura fallida. Y es que según el político de Podemos "el señor Rajoy ha venido a reiterar lo que ya hizo en la anterior investidura fallida, que es intentar una rendición por aburrimiento y por agotamiento".

Íñigo Errejón ha insistido en que Rajoy "no ha introducido ninguna innovación en el discurso porque no hacía falta, porque la innovación la introducía el PSOE que es quien lo va a hacer Presidente del Gobierno. 'Miren ustedes no represento nada nuevo, no tengo ninguna propuesta nueva, pero yo voy a seguir aquí hasta que ustedes se cansen'.