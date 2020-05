ERC votará 'no' en la prórroga del estado de alarma por la pandemia del coronavirus

ERC decidió este lunes virar de la abstención al 'no' de cara la próxima votación de la prórroga del estado de alarma por el coronavirus que tendrá lugar este miércoles en el Congreso de los Diputados, tal y como aprobó esta tarde la Ejecutiva Nacional de la formación.

A través de un comunicado, ERC adelanta que votará en contra de la nueva la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados esta semana, al considerar que “no es el mecanismo adecuado” y “se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis”. En el texto, la formación independentista recalca que “la centralización ha sido un error”.

“Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al Gobierno español. Y pedimos rectificación en la retirada de competencias y espacios de soberanía. No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma”, justifica.