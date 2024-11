Emotivo abrazo entre dos senadores valencianos, del PSOE y del PP, con motivo de la DANA

Mientras que los rifirrafes siguen entre el Gobierno central (PSOE) y el Gobierno de la Generalitat Valenciana (PP) por quién tiene la culpa en la gestión de la DANA, hay una imagen que esta mañana ha marcado la diferencia. Durante el pleno del Senado de este miércoles, dos senadores se han fundido en un emotivo abrazo.

Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna y senador del PSOE, y Gerardo Camps, senador del PP, han sido quienes han protagonizado esta imagen tan distinta a la que habitualmente estamos acostumbrados a ver. El socialista intervenía en la Cámara Alta para agradecer la solidaridad de la sociedad con Valencia tras el paso de la DANA y ha aprovechado, también, para pedir que se deje de lado la confrontación.

"Espero que se sumen al grito de Valencia y le demos lo que nos pide, algo tan sencillo como cambiar la confrontación por la unión. Señorías, hagan lo que hagan, lo que sí que sé es que yo me vuelvo otra vez a Valencia para reconstruir 'la millor terreta del mon'", ha dicho Sagredo, quien posteriormente a esta intervención ha recibido una ovación por parte de sus compañeros de partido. Instantes después, Camps debía realizar la réplica en la tribuna, pero se ha dirigido al escaño de Sagredo para abrazarle.

"Ya llegará el momento de dirimir responsabilidades"

Maribel Albalat, alcaldesa de Paiporta, ha confirmado en una entrevista con Antena 3 Noticias que la nueva DANA podría afectar a su municipio, epicentro de las devastadoras riadas en la Comunidad Valenciana: "No llueve pero la previsión es que entre esta tarde y mañana empiece a llover. Va a llover sobre mojado. Ahora mismo están las calles bastante despejadas, hemos conseguido limpiarlas bastante de coches y de materiales, aunque queda".

Ha asegurado que su "principal problema" en estos momentos "es el drenaje de los desagües, porque tenemos algunos puntos atascados" y añade que "la prioridad con la UME es la revisión con sus ingenieros de todos los desagües para garantizar que si cae lluvia no se nos acumule otra vez".

Sobre las críticas a la gestión del Gobierno autonómico y el Gobierno central: "Desde el primer momento dije que en eso no iba a entrar. Ya llegará el momento de dirimir responsabilidades, veremos. A día de hoy todavía no sé cómo pasó lo que pasó en Paiporta porque no ha ocurrido nunca y no es normal. Pero no puedo perder tiempo ahora en esas cosas, estoy dedicada cien por cien en los problemas de mi ciudadanía, que siguen siendo abastecerse. Yo no tengo un comercio abierto en Paiporta; solo hay dos farmacias abiertas, el resto está todo cerrado. Tenemos que darle a la gente provisiones de agua, alimentos, medicinas. Yo estoy en eso".

