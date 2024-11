La alcaldesa de Paiporta avisa: "Ya llegará el momento de dirimir responsabilidades"

Maribel Albalat, alcaldesa de Paiporta, confirma en una entrevista con Antena 3 Noticias que la nueva DANA podría afectar a su municipio, epicentro de las devastadoras riadas en la Comunidad Valenciana: "No llueve pero la previsión es que entre esta tarde y mañana empiece a llover. Va a llover sobre mojado. Ahora mismo están las calles bastante despejadas, hemos conseguido limpiarlas bastante de coches y de materiales, aunque queda. Pero el principal problema que tenemos ahora es el drenaje de los desagües, porque tenemos algunos puntos atascados. La prioridad con la UME es la revisión con sus ingenieros de todos los desagües para garantizar que si cae lluvia no se nos acumule otra vez".

"La UME estuvo aquí desde el primer momento, pero lo que necesitábamos en Paiporta era multiplicarlo por diez"

La edil socialista pidió ayuda desde los primeros instantes de la tragedia: "La UME estuvo aquí desde el primer momento, pero lo que necesitábamos en Paiporta era multiplicarlo por diez. Poco a poco se fueron multiplicando y ya tenemos todos los equipos aquí trabajando, se ha notado mucho los últimos días, aunque queda mucho por hacer".

Albalat confirma que sus vecinos por fin tienen agua potable en sus hogares: "Tenemos agua en las casas desde el jueves. Nos dicen que el agua es potable, pero eso no quita que tengamos precaución. Tenemos mucha agua embotellada para repartir y no está de más que la bebamos, pero se puede utilizar para cualquier otro uso".

Críticas a la gestión

Sobre las críticas a la gestión del Gobierno autonómico y el Gobierno central: "Desde el primer momento dije que en eso no iba a entrar. Ya llegará el momento de dirimir responsabilidades, veremos. A día de hoy todavía no sé cómo pasó lo que pasó en Paiporta porque no ha ocurrido nunca y no es normal. Pero no puedo perder tiempo ahora en esas cosas, estoy dedicada cien por cien en los problemas de mi ciudadanía, que siguen siendo abastecerse. Yo no tengo un comercio abierto en Paiporta; solo hay dos farmacias abiertas, el resto está todo cerrado. Tenemos que darle a la gente provisiones de agua, alimentos, medicinas. Yo estoy en eso".

