Las elecciones ponen fin a la lucha por el PSM

Jiménez era la elegida por la Ejecutiva Federal socialista para dar la batalla por la Comunidad de Madrid. Pero el Secretario General de los socialistas madrileños, tiene otros planes; “yo soy Tomás Gómez, quiero ser candidato del PSOE para la Comunidad de Madrid”.

Tomás Gómez anuncia que no va a dar su brazo a torcer, del que dice que “no es de roca, es de kriptonita”.

Pero el propio Zapatero anuncia sus preferencias, “tengo una buena valoración de Tomás Gómez, pero tengo una buenísima valoración de Trinidad Jiménez”.

Y así se lo comunica en una reunión secreta en el palacio de la Moncloa. Gómez se declara en Rebeldía. Un encuentro tenso que desemboca en la convocatoria de primarias. Trinidad Jiménez se presentaba así, junto al candidato a la alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, y como un equipo victorioso, “tienen que reconocer que es un tándem ganador”.

Comienza la batalla interna. La candidatura de Gómez habla incluso de pucherazo. Su rival pide juego limpio, y la ejecutiva Federal muestra su apoyo a Trinidad Jiménez como es el caso de Alfredo Pérez-Rubalcaba, quien afirma que “el mayor activo de Tomas Gómez aunque el no lo quiera, que me consta, es ser el nombre que dijo no a Zapatero”.

Y Trinidad Jiménez se presenta como la única candidata posible para ganar a Esperanza Aguirre. “Aquellos que se instalan o que piensan con nostalgia en el pasado realmente no tienen ninguna posibilidad de ganar” –afirmó Jiménez.

Ambas candidaturas aseguran que gane quién gane, el PSM será una piña en torno al elegido.