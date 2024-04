Elecciones País Vasco 2024: Hoy es el último día para votar por correo

Este domingo todo el País Vasco tiene una cita con las urnas para poder tener la opción o no de cambiar su Gobierno durante cuatro años. Además, esto, según las encuestas, cada vez es una realidad más posible debido a que éstas dan por ganador a EH Bildu. 1.795.206 electores están llamados a las urnas para elegir a los 75 diputados que componen el Parlamento Vasco.

Muchas de las personas que están llamados a votar este domingo no pueden hacerlo en sus respectivos lugares de empadronamiento, por eso es importante tener en cuenta que en la actualidad está disponible la opción de voto por correo. Una opción que es usada por muchos ciudadanos en cada uno de los comicios que se llevan a cabo en España. En el caso de las elecciones del País Vasco, el plazo acaba pronto.

Hoy es el último día para votar por correo

Si no has emitido tu voto por correo aún debes saber que pronto cerrará el plazo que se abrió para poder hacerlo. Este plazo comenzó el pasado 1 de abril y tiene su fecha de cierre el 18 de abril, es decir, hoy jueves.

Las autoridades y los funcionarios de Correos advierten que no es recomendable que se espere a último momento para poder ejercer el derecho a voto mediante correo, debido a que puede haber retrasos o imprevistos que haga que tu voto no llegue correctamente y no podrás votar presencialmente.

¿Puedo votar por correo?

Solo podrás optar a votar por correo si: estás inscrito en el Censo Electoral de Residentes (CER) de Euskadi, si no te encuentras en la localidad donde estás empadronado y donde te corresponde votar o si estás enfermo o incapacitado para acudir.

No podrás ejecutar el voto de nuevo presencialmente si ya has solicitado el voto por correo.

¿Cómo envío mi voto?

Debido a que es el último día en el que puedes enviar tu voto por correo de las Elecciones del País Vasco 2024, es necesario saber los pasos a seguir del proceso de envío:

Solicitud: en primer lugar, para poder enviar tu voto es necesario que hayas presentado con anterioridad una solicitud que se abrió el pasado 27 de febrero hasta el 11 de abril.

Documentación: una vez que se aprueba esta solicitud por la Oficina del Censo Electoral (OCE), se anota en el Censo que se va a votar y se envía al domicilio pertinente una hoja de instrucciones, papeletas de voto, sobre de voto, certificado de inscripción en el censo electoral y un sobre con la mención "Sr. Presidente o Sra. Presidenta de Mesa Electoral".

Elegir el voto y meter en el sobre: lo siguiente es elegir la papeleta de la candidatura que se prefiera, introducir esa papeleta en el sobre de votación típico y cerrarlo bien. Esto, lo introduces posteriormente en el sobre dirigido a la presidencia de la Mesa, junto con el certificado de inscripción en el censo. Esto se envía en una oficina de Correos a la Mesa.

Podrás ver el estado de tu voto a través de la web del Instituto Nacional de Estadística (INE), poniendo solamente en el buscados de la sede electrónica "estado de voto por correo", "consulta del estado de tramitación de las solicitudes de voto por correo". Allí tendrás que indicar tu DNI, pasaporte o tarjeta de residencia y la fecha de nacimiento.