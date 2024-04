Elecciones País Vasco 2024 en directo: Última hora del final de la campaña electoral, candidatos y encuestas

El candidato del PNV a lehendakadi, Imanol Pradales, ha asegurado que la pregunta que deben hacerse los votantes es quién quiere "que gobierne Euskadi, no tanto quién gana o no gana las elecciones", y ha indicado que solo hay "dos alternativas PNV o EH Bildu". Cree "que gobierne Euskadi, no tanto quién gana o no gana las elecciones" y defiende que el PNV es "apuesta de garantías por su trayectoria de servicio a este país".

"Con nuestros errores, que también estoy seguro que hemos cometido, siempre hemos intentado pensar en el bien colectivo de este país y me preocupa que eso se ponga en riesgo; me preocupa que podamos retroceder, me preocupa que el modelo de sociedad que hemos construido se pueda poner en cuestión. Eso es lo que está en juego", ha dicho.