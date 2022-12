Los candidatos debatirán hoy de pie, ante un atril y sin dispositivos electrónicos

Los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno (Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera) que participarán en el debate electoral, organizado por la Academia de Televisión este lunes 13 de junio, lo harán de pie ante un atril, sin hacer uso de dispositivos electrónicos y en un plató con tonos negros y grises.

El plató, ubicado en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid por razones de espacio, se ha instalado en una sala polivalente donde no hay espacio para público, y cuenta con una estructura circular, dividida en dos semicírculos asimétricos que acogerán, por un lado a los representantes políticos, y por otro a los moderadores Ana Blanco, Pedro Piqueras y Vicente Vallés, que se ubicarán en frente en una mesa corrida a juego con los atriles.

Aunque los organizadores no lo han prohibido expresamente, los candidatos no utilizarán dispositivos electrónicos y tendrán el apoyo de dos asesores con los que podrán intercambiar pareceres durante las pausas publicitarias (dos cortes de diez minutos cada una). El debate dará comienzo entorno a las 22.00 horas, y tendrá una duración estimada de 120 minutos. La intención de la Academia es que el decorado del plató no recuerde a ninguna televisión ni partido político en particular, por lo que será en varias tonalidades de grises, negro y algún toque de color que se verá en los elementos decorativos.

Por otro lado, tampoco se ha sugerido a los candidatos que utilicen ningún estilismo concreto, pero se prevé que escojan el blanco, el gris claro y el azul para su indumentaria. La posición de los candidatos durante el debate será la siguiente: El primeo a la izquierda en la pantalla será Mariano Rajoy, seguido de Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Este tema se ha pactado partiendo de la idea inicial, que era la posición del candidato del PP.

Los temas de debate se dividirán en bloques y tendrán distintas duraciones: la economía y el empleo será el primer tema en abordarse; seguido de las políticas sociales como la sanidad y la educación; las reformas institucionales y la regeneración democrática; la política exterior, más brevemente; y los pactos de gobierno. En la noche del lunes, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, será el primero en llegar al Palacio Municipal de Congresos de Madrid. A Rivera le seguirán el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PP, Mariano Rajoy.

El orden de salida y llegada se ha establecido por acuerdo, respetando el protocolo institucional del Estado. De esta forma, a la salida de los candidatos a la Presidencia del Gobierno el próximo 26 de junio, se aplicará el mismo orden, pero en sentido inverso. Asimismo, un total de 28 cámaras (14 duplicadas por seguridad en previsión de posibles averías) cubrirán todo el recorrido de los candidatos, desde que llegan al Palacio de Congresos hasta que termina el programa.

Para la realización de este debate electoral, habrá 100 miembros (académicos) de la Academia de la Televisión y otras 100 personas colaborando, todas ellas de forma voluntaria. Por otro lado, más de 400 profesionales se han acreditado para estar en el Palacio Municipal de Congresos el lunes. Hasta el momento, La 1 de TVE, Antena 3, laSexta, Telecinco, 13 TV y cinco televisiones de la FORTA (Aragón Televisión, Castilla-La Mancha TV, Canal Sur, Telemadrid y la Televisión de Murcia) han confirmado que retransmitirán la señal institucional del debate a cuatro. Cubrirán también el evento televisiones alemanas, mexicanas, colombianas, la agencia Reuters, France Press y Notimex.