Arrimadas: "No es una utopía, es real que podemos ganar por primera vez al nacionalismo en las urnas"

La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, dice que están "animados y con fuerza" y ha lanzado un mensaje a los ciudadanos: "Estamos ante un momento histórico y espero que quien quiera seguir siendo catalán, español y europeo y quien quiera empezar una nueva etapa de prosperidad, vaya a votar el jueves. Tenemos una oportunidad única de derrotar al independentismo en las urnas", ha explicado la candidata de Ciudadanos, quien cree que lo importante es "sumar". "Si los números dan, me voy a dejar la piel para lograr un gobierno que saque a Cataluña del atolladero", ha explicado.

Asimismo, en una entrevista en Antena 3, Arrimadas ha dicho que le gustaría que hubiera "un gobierno lo más transversal posible para priorizar las políticas sociales sobre el procés". "Si los 'comunes' son decisivos, les pediría que si no es posible el tripartito (PSC, ERC, En Comú Podem), al menos se abstengan", ha dicho Arrimadas, tras añadir que "si las tres fuerzas del tripartito no suman, será más fácil tener un acuerdo de gobierno. Vamos a saber ceder y pactar".

Considera que "no es una utopía, es real que podemos ganar por primera vez al nacionalismo en las urnas" y cree que si los independentistas obtienen mayoría, "todo lo vivido estos años lo volveremos a vivir: se irán más empresas y se romperán más grupos de amigos", por lo que espera acabar con el procés este jueves y "llegar a acuerdos pensando en todos los catalanes y no en sillas".

"Me he pasado la campaña tendiendo la mano a Iceta, pero le he escuchado decir que con nosotros no quieren gobernar. Creo que habrá una clave: si no suma ERC, PSC y Podemos, no habrá más remedio que hacer gobierno constitucionalista", ha concluido.