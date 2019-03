La elección de Juncker enfrenta al PSOE

Esta decisión de Pedro Sanchez de no votar al candidato del Partido Popular Europeo ya anunciada desde hace días es respaldada por la mayoría de la dirección del PSOE ha causado alguna grieta.

La orden del nuevo Secretario General de no votarle no ha sentado nada bien al número dos socialista en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, que ha dicho hoy en un artículo que es el nuevo joven líder quien manda votar en contra y que el "no" a Juncker es el que defienden los antieuropeos.

También se pregunta si ése debe ser el sitio que deben ocupar los socialistas. Reconoce que es la decisión coherente, pero no le gusta.

Otros representantes del partido, como Javier Solana, que ocupó importantes cargos en política exterior, tampoco se muestran a favor de la postura del partido.

Por su parte, El Partido Popular considera que la decisión es un error, un gesto populista y la traición a un pacto firmado que precisamente dio la presidencia del Parlamento Europeo a un socialista.

Según el PP, el PSOE se confunde porque en Bruselas el debate no está en derechas o izquierdas sino entre europeístas y antieuropeos.