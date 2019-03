El presidente del Parlamento Europeo advierte que "gane quien gane" en las urnas catalanas no habrá independencia

El presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, ha insistido en que la convocatoria de elecciones el 21 de diciembre en la comunidad autónoma española de Cataluña es la mejor solución, al tiempo que ha advertido de que "gane quien gane" en las urnas no habrá independencia. Tajani, en declaraciones durante su visita oficial a Túnez, ha augurado una victoria de los llamados partidos constitucionalistas, ya que en su opinión el número de catalanes partidarios del independentismo está por debajo del 40 por ciento.

"Yo creo que la democracia es la democracia. España es un país democrático. Nadie va a reconocer a Cataluña como un estado. Y creo que la solución de votar es la mejor. Gane quien gane, la independencia no se puede hacer", ha explicado el político italiano. "Vamos a ver quién va a ganar, pero yo creo que la mayoría de los catalanes no está a favor de la independencia. Había una mayoría en el Parlament, pero creo que son más o menos un 35 o 38% que puedan estar a favor de la independencia", ha explicado.

El político conservador, salido de las filas de Forza Italia, ha subrayado que lo que se necesita ahora es defender la autonomía de Cataluña y recuperar en España el espíritu constructivo y de concordia que caracterizó el tiempo de gobierno de los expresidentes del Ejecutivo español Adolfo Suárez (1976-1981) y Felipe González (1982-1996). "Yo creo que ahora es importante defender la autonomía de Cataluña en el marco Constitucional español, la constitución española y el derecho de la Unión Europea. España es un país democrático", ha subrayado.

"España ganó su batalla contra el golpe de Estado del coronel Tejero. Me acuerdo del discurso del rey Juan Carlos I en televisión, me acuerdo del trabajo que han hecho juntos dos grandes líderes españoles, Felipe González y Adolfo Suárez. (Por eso) hoy España es un país democrático", ha precisado. Respecto a los incidentes del 1 de octubre, Tajani ha recordado que el referéndum fue convocado de manera ilegal y ha calificado de "errores de la Policía", las cargas en los colegios electorales que dejaron varios centenares de heridos y contusionados.

"Si la policía ha cometido errores, son errores de la policía. No por eso podemos pensar que (por) errores en un día de errores de la Policía, (se) va a hacer un daño a la democracia. España es una democracia como todos nosotros, todos defendemos la democracia española", ha señalado. Tajani ha admitido, asimismo, que durante estas semanas de crisis "hablamos con el Gobierno de España, yo hablé con todos los líderes políticos españoles, del PP, del Partido Socialista, de Ciudadanos.

Todos juntos piensan que España es España y que Cataluña es España", ha recalcado. El presidente del PE se ha mostrado reticente a la opción de que se celebre un referéndum pactado, como piden partidos como Podemos o su confluencia Catalunya Sí Que Es Pot. "Es una decisión del Gobierno de España, no es una decisión de los catalanes.

Si no hay mayoría en el Parlamento. También la decisión de hacer un referéndum fue una decisión en violación de las reglas", ha indicado. Tajani ha recordado que el marco constitucional español no permite la celebración de un referéndum en ese sentido, a la vez que ha subrayado que el Tratado de la Unión Europea reconoce y defiende la unidad de todos los estados miembros, por lo que ha afirmado que "por eso para mí el problema de la independencia de Cataluña no existe".